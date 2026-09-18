عقوبة تصل إلى 10 سنوات.. كيف تصدى القانون لجرائم خطف الأطفال ؟

فرض القانون عقوبات مشددة لمواجهة جرائم خطف الأطفال، لما تمثله من تهديد مباشر لسلامة الأطفال وأمن الأسر، حيث وضع المشرّع عقوبات رادعة بحق مرتكبي هذه الجرائم، قد تصل إلى الحبس لمدة 10 سنوات، وفقًا للظروف والملابسات التي تحيط بالواقعة.

عقوبات خطف الأطفال



في هذا الصدد، نصت المادة (289) من قانون العقوبات على عقوبة تصل إلى السجن لمدة تصل إلى عشر سنوات لكل من خطف من غير تحيل ولا إكراه طفلاً. فإذا كان الخطف مصحوباً بطلب فدية فتكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن 15 سنة ولا تزيد على 20 سنة. ويحكم على فاعل جناية الخطف بالإعدام أو السجن المؤبد إذا اقترنت بها جريمة مواقعة المخطوف أو هتك عرضه.

كما يعاقب كل من خطف بالتحيل أو الإكراه شخصاً، بالسجن المشدد مدة لا تقل عن 10 سنوات، فإذا كان الخطف مصحوباً بطلب فدية تكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن 15 سنة ولا تزيد على 20 سنة.

أما إذا كان المخطوف طفلاً أو أنثى، فتكون العقوبة السجن المؤبد.

ويحكم على فاعل جناية الخطف بالإعدام إذا اقترنت بها جناية مواقعة المخطوف أو هتك عرضه".