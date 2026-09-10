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«مازادونا».. من هو إبراهيم مازة الذي خطف أنظار الكرة الذهبية؟
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

«مازادونا».. من هو إبراهيم مازة الذي خطف أنظار الكرة الذهبية؟

الجزائري إبراهيم مازة
الجزائري إبراهيم مازة
عمرو مصطفى

سلّط الحساب الرسمي لجائزة الكرة الذهبية الضوء على النجم الجزائري إبراهيم مازة، لاعب الوسط الهجومي لفريق باير ليفركوزن الألماني، في تقرير استعرض خلاله مسيرته الكروية وبداياته، وصولًا إلى ترشحه لجائزة أفضل موهبة شابة ضمن جوائز الكرة الذهبية.

من هو إبراهيم مازة الذي خطف أنظار الكرة الذهبية؟

 

وُلد مازة في العاصمة الألمانية برلين يوم 24 نوفمبر 2005، لأب جزائري يعمل طبيبًا وأم من أصول فيتنامية، وبدأ رحلته مع كرة القدم من خلال أكاديمية راينكيندورفر فوكس، قبل أن ينتقل إلى أكاديمية هيرتا برلين وهو في الثانية عشرة من عمره.

ومنذ سنواته الأولى، حظي اللاعب باهتمام كبير من والده، الذي حرص على تطوير موهبته من خلال التدريبات المكثفة، ليبدأ بعدها في لفت الأنظار بفضل قدراته الفنية ومهاراته الفردية.

انطلاقة قوية مع هيرتا برلين

 

ظهر إبراهيم مازة مع الفريق الأول لهيرتا برلين عام 2023، وهو في السابعة عشرة من عمره، ونجح خلال مسيرته مع النادي في تسجيل 9 أهداف خلال 51 مباراة، قبل أن يخوض تجربة جديدة بالانتقال إلى باير ليفركوزن عام 2025.

ومع ليفركوزن، واصل مازة رحلة التطور، ليصبح محط أنظار عدد من الأندية الأوروبية، من بينها أتلتيكو مدريد، الذي أبدى اهتمامًا بالتعاقد معه، إلا أن النادي الألماني تمسك باللاعب ورفض عروضًا للحصول على خدماته.

ومن أبرز لحظاته مع ليفركوزن، مساهمته في الفوز على مانشستر سيتي بنتيجة 2-0 في دوري أبطال أوروبا، بعدما صنع أحد أهداف فريقه خلال المواجهة.

اختار الجزائر رغم تمثيله ألمانيا

 

وعلى المستوى الدولي، سبق لمازة تمثيل منتخبات ألمانيا في الفئات السنية، لكنه قرر في نهاية عام 2024 اختيار تمثيل المنتخب الجزائري، ليبدأ فصلًا جديدًا في مسيرته مع «محاربي الصحراء».

وخاض اللاعب 21 مباراة مع المنتخب الجزائري، سجل خلالها هدفين، وكان من أبرز مشاركاته تسجيله هدفًا في بطولة كأس أمم أفريقيا 2025.

كما حقق مازة أحد أحلامه الكروية باللعب إلى جانب النجم الجزائري رياض محرز، الذي كان يعتبره أحد أبرز اللاعبين الذين يتمنى مشاركتهم داخل الملعب منذ طفولته.

ولم تتوقف خطواته مع المنتخب عند هذا الحد، إذ شارك إبراهيم مازة أيضًا مع الجزائر في بطولة كأس العالم 2026، ليواصل كتابة مسيرته الدولية في سن صغيرة.

ترشيح الكرة الذهبية ولقب «مازادونا»

 

وجاء تسليط الحساب الرسمي لجائزة الكرة الذهبية الضوء على إبراهيم مازة بالتزامن مع ترشحه لأول مرة لجائزة أفضل موهبة شابة ضمن جوائز الكرة الذهبية، في خطوة تعكس المكانة التي وصل إليها اللاعب بعدما أصبح أحد الأسماء الصاعدة بقوة في الكرة الأوروبية.

ويحمل مازة لقب «مازادونا»، وهو اللقب الذي أطلقه عليه عدد من الجماهير الجزائرية، في إشارة إلى أسطورة كرة القدم الأرجنتينية دييغو مارادونا، وذلك بسبب موهبته اللافتة وقدراته الفنية ومهاراته التي جعلت الجماهير ترى فيه لاعبًا قادرًا على صناعة الفارق في المباريات.

وبين بدايته في ملاعب برلين، واختياره تمثيل الجزائر، ثم انتقاله إلى باير ليفركوزن وظهوره في دوري أبطال أوروبا وكأس العالم، يواصل إبراهيم مازة بناء مسيرته خطوة بخطوة، وسط توقعات بأن يكون أحد أبرز المواهب الجزائرية في السنوات المقبلة.

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