قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مدبولي يبحث مع رئيس جونفاري إندستريز الإسبانية فرص الاستثمار بمجالات صناعة السيارات والطاقة المتجددة
زيارة الرئيس الصيني.. خالد عيش يعدد المكاسب العائدة على الصناعات المصرية
حقيقة التصريح المتداول لـ مدبولي بشأن وصول خسائر قناة السويس لـ500 مليون دولار شهريًا
نتيجة قرعة الحج 2027.. خطوات الاستعلام إلكترونيا ورقم الخدمة الصوتية لمعرفة أسماء الفائزين
قافلة "زاد العزة" الـ269 تتجه إلى غزة محملة بالمساعدات الإنسانية والإغاثية
رابط نتيجة الدور الثاني ثانوية عامة 2026 على صدى البلد ..برقم الجلوس
أسوان.. إحالة سائق مكن طفلته من قيادة سيارة مخلفات لنيابة كوم إمبو
التعاون المصري الصيني.. شراكة تدعم مشروعات النقل والطاقة والمدن الجديدة
عصام عبدالفتاح: كورس var و3 معسكرات لحكام الدوري في سبتمبر ونوفمبر| خاص
عصام عبدالفتاح يكشف حقيقة إيقاف الحكام فى جولات الدوري الممتاز الأولى| خاص
إصابة 7 أشخاص في انقلاب سيارة ملاكي بطريق أسيوط الغربي بالفيوم
الأزهر يحذر من إعلانات مزيفة تنتحل صوت وصورة الإمام الأكبر
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

40 مليون يورو.. ليفركوزن يحسم صفقة كاسادو نجم برشلونة

مارك كاسادو
مارك كاسادو
علا محمد

حسم نادي باير ليفركوزن الألماني، صفقة التعاقد مع النجم الإسباني مارك كاسادو، لاعب نادي برشلونة، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وحسب ما ذكرته صحيفة "سبورت" الإسبانية، فإن ليفركوزن توصل إلى اتفاق مع برشلونة على ضم مارك كاسادو، بالميركاتو الصيفي الجارى.

وأوضحت أن ليفركوزن سوف يحصل على توقيع مارك كاسادو، عقداً مع النادي الألماني ممتد لمدة ثلاث سنوات قادمة وبالتحديد حتى عام 2029، مقابل دفع مبلغ مالي قدره نحو 40 مليون يورو.

وأشارت إلى أن مارك كاسادو، سوف يسافر إلى ألمانيا خلال الساعات القليلة القادمة لتوقيع الكشف الطبي بنادى بايرن ليفركوزن قبل الإعلان الرسمي عن انتقاله إلى النادي الألماني.

يذكر أن هناك تقارير صحفية أشارت إلى وجود اهتمام من جانب نادى بشكتاش التركى، بالتعاقد مع مارك كاسادو، بالصيف الحالي.

ويرتبط مارك كاسادو، بعقد مع برشلونة ممتد حتى شهر يونيو من العام 2028.

نادي باير ليفركوزن الألماني النجم الإسباني مارك كاسادو مارك كاسادو لاعب نادي برشلونة برشلونة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رابط نتيجة الدور الثاني ثانوية عامة 2026

برقم الجلوس ..رابط نتيجة الدور الثاني ثانوية عامة 2026

رابط نتيجة الثانوية العامة 2026 الدور الثاني

رابط نتيجة الثانوية العامة 2026 الدور الثاني .. اضغط هنا

وزير التربية والتعليم

اعتماد نتيجة الثانوية العامة 2026 الدور الثاني بنسبة نجاح 92.2% للنظام الحديث و99% للقديم

رابط نتيجة الدور الثاني ثانوية عامة 2026

رابط نتيجة الدور الثاني ثانوية عامة 2026 على صدى البلد ..برقم الجلوس

نتيجة الثانوية العامة 2026 الدور الثاني

نتيجة الثانوية العامة 2026 الدور الثاني على موقع صدى البلد..بعد قليل

وزير التربية والتعليم

نتيجة الثانوية العامة 2026 الدور الثاني|نسبة النجاح 100% في "أدبي النظام القديم"

عداد الكهرباء

نصيحة أول الشهر.. سر صغير يحافظ على رصيد عداد الكهرباء

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الثلاثاء

تخطى 51 جنيهًا.. تعرف على سعر الدولار بالبنوك اليوم الثلاثاء

ترشيحاتنا

فتح شواطي مطروح

بعد 4 أيام من الغلق.. البحر يهدأ والمصطافون يعودون إلى شواطئ مطروح

جانب من الحدث

نائب محافظ الوادي الجديد يشهد القرعة العلنية لحج وزارة الداخلية لموسم 1448هـ/2027م

محافظ بورسعيد يتأكد من انتظام العمل وتواجد الأطقم الطبية والإدارية وانتظام تقديم الخدمات الصحية

محافظ بورسعيد يتفقد وحدة طب أسرة تعاونيات الزهور ويتابع انتظام العمل

بالصور

كارولين عزمى تثير الجدل بإطلالة جديدة

كارولين عزمى تثير الجدل بإطلالتها الاخيرة
كارولين عزمى تثير الجدل بإطلالتها الاخيرة
كارولين عزمى تثير الجدل بإطلالتها الاخيرة

القوات المسلحة تنظم دورات تدريبية لكوادر من مالي في مجال حماية وتأمين الشخصيات المهمة

القوات المسلحة تنظم عددا من الدورات التدريبية للكوادر من دولة مالي في مجال حماية وتأمين الشخصيات المهمة
القوات المسلحة تنظم عددا من الدورات التدريبية للكوادر من دولة مالي في مجال حماية وتأمين الشخصيات المهمة
القوات المسلحة تنظم عددا من الدورات التدريبية للكوادر من دولة مالي في مجال حماية وتأمين الشخصيات المهمة

خفقان القلب المفاجئ.. أسباب شائعة وراء تسارع نبضات القلب

أسباب شائعة وراء تسارع نبصات القلب
أسباب شائعة وراء تسارع نبصات القلب
أسباب شائعة وراء تسارع نبصات القلب

زهقتى من الاكل التقليدى.. إليك طريقة مسخن الكفتة

طريقة مسخن الكفتة
طريقة مسخن الكفتة
طريقة مسخن الكفتة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد الله الثقافي

عبد الله الثقافي الهندي يكتب: مصر.. واحة المحبة النبوية ومهد المدائح المحمدية

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: بين فجور التوثيق وزيف التعمية.. عندما يُعرّي الصمودُ العجزَ العالمي

د. الشيماء المشد - استاذ مشارك إدارة الأعمال- كليات الشرق العربي

د. الشيماء المشد تكتب : حين يصبح الذكاء الاصطناعي بائعًا .. هل نثق في آلة تعرف ماذا نريد؟

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب : تكنولوجيا الملايين لجمع الملاليم

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

المزيد