40 مليون يورو.. ليفركوزن يحسم صفقة كاسادو نجم برشلونة

حسم نادي باير ليفركوزن الألماني، صفقة التعاقد مع النجم الإسباني مارك كاسادو، لاعب نادي برشلونة، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وحسب ما ذكرته صحيفة "سبورت" الإسبانية، فإن ليفركوزن توصل إلى اتفاق مع برشلونة على ضم مارك كاسادو، بالميركاتو الصيفي الجارى.

وأوضحت أن ليفركوزن سوف يحصل على توقيع مارك كاسادو، عقداً مع النادي الألماني ممتد لمدة ثلاث سنوات قادمة وبالتحديد حتى عام 2029، مقابل دفع مبلغ مالي قدره نحو 40 مليون يورو.

وأشارت إلى أن مارك كاسادو، سوف يسافر إلى ألمانيا خلال الساعات القليلة القادمة لتوقيع الكشف الطبي بنادى بايرن ليفركوزن قبل الإعلان الرسمي عن انتقاله إلى النادي الألماني.

يذكر أن هناك تقارير صحفية أشارت إلى وجود اهتمام من جانب نادى بشكتاش التركى، بالتعاقد مع مارك كاسادو، بالصيف الحالي.

ويرتبط مارك كاسادو، بعقد مع برشلونة ممتد حتى شهر يونيو من العام 2028.