لامين يامال يحطم الأرقام.. 50 هدفا تضع جوهرة برشلونة في قائمة الكبار

يواصل الإسباني لامين يامال نجم برشلونة جذب الأنظار إليه من مباراة لأخرى بعدما سجل هدفين في الانتصار الكبير الذي حققه الفريق الكتالوني على حساب رايو فاليكانو بنتيجة 5-2 ضمن منافسات الجولة الثالثة من بطولة الدوري الإسباني.

ولم يكن تألق يامال أمام رايو فاليكانو مجرد ظهور مميز جديد للنجم الشاب بل حمل معه إنجازًا استثنائيا بعدما نجح في الوصول إلى الهدف رقم 50 خلال مسيرته ليواصل بذلك تحطيم الأرقام القياسية في سن مبكرة.

إنجاز جديد في مسيرة يامال

وأضاف لامين يامال هدفين جديدين إلى رصيده خلال مواجهة رايو فاليكانو حيث سجل الهدفين الثالث والرابع لبرشلونة، ليكون أحد أبرز أسباب الانتصار العريض للفريق.

ومع تسجيله الثنائية وصل يامال إلى 50 هدفا في مسيرته ليصبح وفق الأرقام المتداولة الأسرع بين أبرز نجوم الدوريات الأوروبية الخمسة الكبرى في بلوغ هذا الرقم متفوقا على النرويجي إيرلينج هالاند والفرنسي كيليان مبابي.

ويؤكد هذا الإنجاز حجم التطور الكبير الذي يعيشه اللاعب خاصة أنه تمكن من الوصول إلى هذا الرقم في عمر صغير للغاية في الوقت الذي احتاج فيه العديد من نجوم كرة القدم العالميين إلى سنوات أطول لتحقيق الرقم ذاته.

يامال.. موهبة تتحول إلى نجم عالمي

منذ ظهوره مع الفريق الأول لبرشلونة نجح لامين يامال في تقديم نفسه بصورة مختلفة حيث لم يكتفِ بإظهار مهاراته الفردية وإنما أصبح لاعبا قادرا على صناعة الفارق وتسجيل الأهداف في مختلف المناسبات.

ويمتلك اللاعب الشاب شخصية قوية داخل الملعب إلى جانب قدرته على المراوغة وصناعة الفرص والتسجيل وهي عوامل جعلته أحد أهم أسلحة برشلونة الهجومية رغم حداثة عهده مع الفريق الأول.

وتشير أرقامه المتصاعدة إلى أن يامال يسير بخطى ثابتة نحو مزيد من الإنجازات خاصة مع امتلاكه سنوات طويلة أمامه لتطوير مستواه والوصول إلى أرقام قياسية جديدة.

برشلونة يواصل حصد العلامة الكاملة

وجاء تألق يامال ليقود برشلونة إلى فوز مهم على رايو فاليكانو رفع به الفريق الكتالوني رصيده إلى 9 نقاط بعد مرور ثلاث جولات من الدوري الإسباني.

ويحتل برشلونة صدارة جدول ترتيب الليجا بفارق الأهداف عن ريال مدريد في بداية قوية تؤكد رغبة الفريق في المنافسة بقوة على اللقب خلال الموسم الحالي.

ومع استمرار لامين يامال في تقديم هذه المستويات تزداد آمال جماهير برشلونة في أن يصبح اللاعب أحد أبرز نجوم الفريق في السنوات المقبلة خاصة بعدما بدأ بالفعل في ترك بصمته الخاصة وتحطيم الأرقام المرتبطة بأسماء كبيرة مثل هالاند ومبابي.