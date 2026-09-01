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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

شمس البارودي تنعى ياسمين ابنة نجلاء فتحي وتوجه رسالة مؤثرة لأسرتها

شمس البارودي
شمس البارودي
علا محمد

تحدثت الفنانة المعتزلة شمس البارودي عن وفاة ياسمين، ابنة الفنانة نجلاء فتحي، معربة عن حزنها وتعاطفها مع أسرتها، ومؤكدة أن ألم الفقد يختلف من شخص لآخر، وأن أهل الراحل هم الأكثر تأثرًا بالرحيل.

وقالت شمس البارودي، في فيديو عبر حسابها الرسمي: "كلنا في حالة حزن، ولكن بنعيش حياتنا إلا صاحب المصيبة بيكون في حالة تانية".

وأضافت: "معاناة المريض بترتاح لما روحه ربنا يستردها، اللي حواليه هما اللي بيعانوا"، داعية الله أن يمنح أسرة ياسمين الصبر والقوة خلال هذه الفترة.

وتابعت: "ربنا يصبرهم ويصبر بنتها ويلهمهم الاسترجاع.. وإحنا ملناش حاجة في أنفسنا، نعيش على كف الرحمن".

واختتمت شمس البارودي حديثها برسالة 
قائلة: "في كل خطواتنا نتمتع فيما رزقنا الله، ونعمل حساب في أي وقت أننا هنروح لربنا".


من هي ياسمين أبو النجا؟

ياسمين سيف الله أبو النجا هي الابنة الوحيدة للفنانة نجلاء فتحي من زوجها السابق المهندس والفنان سيف أبو النجا، الذي جمعته بها قصة حب انتهت بالزواج خلال فترة السبعينيات، واستمر زواجهما نحو خمس سنوات قبل أن يقررا الانفصال، مع استمرار الود والعلاقة الإنسانية بينهما.

وُلدت ياسمين في كنف أسرة فنية؛ فوالدتها الفنانة نجلاء فتحي، إحدى أبرز نجمات السينما المصرية، بينما ينتمي والدها سيف أبو النجا إلى عائلة فنية معروفة، قبل أن يتفرغ لمجاله المهني كمهندس معماري عقب تجربته السينمائية.

ورغم نشأتها في أسرة فنية، لم تختر ياسمين السير على خطى والديها، فلم تدخل مجال التمثيل أو العمل الفني، وفضّلت الحفاظ على خصوصية حياتها بعيدًا عن الإعلام، وهو ما جعل ظهورها نادرًا ومحل اهتمام الجمهور في كل مرة تظهر فيها.

ورحلت ياسمين أبو النجا عن عمر ناهز 44 عامًا إثر أزمة قلبية مفاجئة، وسط حالة من الحزن بين أسرتها ومحبي والدتها الفنانة نجلاء فتحي.

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