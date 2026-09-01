من النخبة.. الأهلي يطلب حكام أجانب لمباراتي الزمالك وبيراميدز في الدوري

تقدم النادي الأهلي بطلب رسمي لرابطة الأندية المصرية لاستدعاء حكام أجنبي خلال مباراتي الزمالك وبيراميدز.

وقامت رابطة الأندية بتحويل الخطاب لاتحاد الكرة ولجنة الحكام لاختيار حكام من الصفوة في أوروبا.

مباراة الأهلي مع الزمالك وبيراميدز

ويلعب الأهلي ضد الزمالك يوم 11 أكتوبر المقبل في تمام الساعة الثامنة ضمن منافسات الجولة السادسة من بطولة الدوري المصري.

ويواجه الأهلي منافسه بيراميدز يوم 23 نوفمبر الجاري ضمن منافسات الجولة التاسعة من بطولة الدوري المصري

أزمة معروف وجمعة

وفي وقت سابق حسمت لجنة الحكام الجدل المثار بشأن ما تردد عن وجود تواصل بين الحكم محمد معروف ووائل جمعة، المدير الرياضي السابق لمنتخب مصر، بشأن الحكم علي محمود، مؤكدة عدم صحة ما تم تداوله حول إجراء حديث بين الطرفين في هذا الشأن.

وتمت مناقشة تفاصيل الواقعة خلال برنامج «تغطية خاصة» المذاع على قناة صدى البلد، في إطار متابعة الجدل الدائر حول أداء الحكام، وما أثير بشأن وجود تدخلات أو اتصالات تتعلق باختيارات الحكام وإدارة المباريات.

وأكدت لجنة الحكام أن محمد معروف لم يتحدث مع وائل جمعة بشأن علي محمود، نافية بذلك ما تم تداوله خلال الفترة الماضية.

وشددت على ضرورة تحري الدقة في المعلومات المتعلقة بعمل منظومة التحكيم.

وتأتي هذه التوضيحات في ظل حالة من الجدل التي شهدتها الساحة الرياضية بشأن بعض القرارات والاختيارات التحكيمية، وما صاحبها من أحاديث عن وجود اتصالات أو تدخلات في عمل لجنة الحكام.