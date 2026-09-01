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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

من سيتولى تدريس مادتي البرمجة وإدارة الأعمال لطلاب 2 بكالوريا؟|قرار نهائي

وزير التربية والتعليم
وزير التربية والتعليم
ياسمين بدوي

قررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن يقوم معلمي مادة البرمجة والذكاء الاصطناعي بتدريس مادة الثقافة المالية لطلاب البكالوريا المصرية ، كما يقوم معلمي مادة الرياضيات بتدريس المحتوى الدراسي لمادتي ( المحاسبة - إدارة الأعمال الخاصة بمسار الأعمال بالصف الثاني الثانوي ( نظام البكالوريا) 

وأوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني في خطاب رسمي للمديريات التعليمية ، أنه يجوز الإستعانة بخريجي بكالوريوس التجارة تخصص محاسبة أو إدارة أعمال أو بكالوريوس تربية شعبة تجارة على أن يكون حاصلاً على مؤهل تربوي من المقيدين أو المنتدبين بالمرحلة الثانوية.

كما وجهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، بضرورة الإلتزام بتحميل جميع المناهج الإلكترونية والتفاعلية للمرحلة الثانوية (نظام البكالوريا)، من خلال الموقع الرسمي الوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، ونشرها على الموقع الإلكتروني لكل مديرية تعليمية لضمان إتاحتها للطلاب.

وأكدت الوزارة على أن يقوم المرشد التعليمي بكل مدرسة بمساعدة طلاب الصف الثاني الثانوي ( نظام البكالوريا على اختيار المسار المناسب وفق ميولهم واتجاهاتهم، قبل نهاية الأسبوع الأول من الفصل الدراسي الأول ، وإلزام فريق سفراء البكالوريا بنقل الخبرات التي حصلوا عليها إلى أقرانهم، بالتنسيق مع الإدارة المركزية للتعليم العام الالتزام بتسجيل غياب طلاب المرحلة الثانوية يوميًا والتسجيل بالسجلات المخصصة لذلك، مع ضرورة إخطار أولياء الأمور دوريا بحالات الغياب تحقيقا للانضباط المدرسي.

وكان قد أكد محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن مادة الثقافة المالية المقرر تدريسها لطلاب الثانوي ، ستكون مادة نشاط وليست مادة نجاح ورسوب

 وأشار وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، إلى أن الطلاب الذين سيجتازون متطلبات مادة الثقاقة المالية ، سيتم فتح محافظ استثمارية لهم داخل البورصة المصرية، وذلك بالتعاون مع وزارة المالية.

وأوضح وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، خلال تصريحات صحفية على هامش فعاليات توقيع مذكرة التفاهم ، الخاصة بتنفيذ منهج "الثقافة المالية" المقرر تدريسه لطلاب مرحلة التعليم الثانوي ، أن هذه الخطوة تأتي في إطار رؤية الدولة لبناء جيل يمتلك وعيًا ماليًا يتناسب مع متطلبات العصر الحديث، خاصة في ظل التحول الرقمي وتطورات الذكاء الاصطناعي، مؤكدًا أن الهدف هو تعزيز الثقافة المالية لدى الطلاب منذ المراحل الدراسية المبكرة.

وأضاف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن الوزارة تستهدف من خلال هذه المبادرة إعداد الطلاب للتعامل مع مفاهيم الادخار والاستثمار وفهم آليات السوق بشكل عملي، مشيرًا إلى أن المنصة التعليمية الخاصة بالبرنامج من المقرر أن يبدأ تطبيقها مع العام الدراسي القادم.


وأخيراً أكد وزير التربية والتعليم ، على أن التعاون مع وزارة المالية والجهات المعنية يهدف إلى تمكين الطلاب من تجربة تعليمية عملية تربط بين الدراسة والحياة الواقعية، بما يسهم في إعداد أجيال قادرة على مواكبة متغيرات المستقبل.

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