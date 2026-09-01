آخر كواليس تجديد عقد ثلاثي الأهلي شوبير وياسر إبراهيم ومحمد هاني

كشف الناقد الرياضي مصطفى يحيى آخر تطورات مفاوضات النادي الأهلي لتجديد عقود الثلاثي مصطفى شوبير وياسر إبراهيم ومحمد هاني، في ظل تحركات إدارة القلعة الحمراء لحسم ملفات اللاعبين خلال الفترة المقبلة.

وأوضح مصطفى يحيى، خلال ظهوره في برنامج «صباح البلد» الذي تقدمه الإعلامية نهاد سمير على قناة “صدى البلد”، أن مفاوضات التجديد تشهد بعض النقاط الخلافية مع كل لاعب، رغم وجود رغبة مشتركة في استمرار الثلاثي مع الفريق.

وقال الناقد الرياضي إن ياسر إبراهيم يرغب في تمديد تعاقده مع الأهلي لمدة موسمين، بينما تميل إدارة النادي إلى التجديد له لمدة موسم واحد فقط، على أن يتم تقييم مستواه وأدائه قبل اتخاذ قرار بشأن الاستمرار لموسم إضافي، خاصة أن سن ياسر إبراهيم 33 عامًا.

وأضاف مصطفى يحيى أن حارس مرمى الأهلي يشترط وضع شرط جزائي في عقده الجديد، وهو الطلب الذي ترفضه إدارة النادي بشكل قاطع حتى الآن.

وذكر أن أبرز نقاط الخلاف في مفاوضات تجديد عقد محمد هاني حول المقابل المالي، بعدما كان اللاعب يرغب في مساواة قيمة عقده بعقد زميله محمد الشناوي، إلا أن إدارة الأهلي رفضت هذا الطلب.

كما شهدت المفاوضات طرح محمد هاني مسألة الإعفاء من نسبة المشاركة، ولا تزال المفاوضات جارية بين الطرفين حتى الآن.

