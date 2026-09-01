إزالة 70 تعديا بالبناء المخالف على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بالشرقية| صور

أكد المهندس حازم الاشموني محافظ الشرقية انه تستمر الأجهزة التنفيذية بالمحافظة في تنفيذ حملاتها اليومية لإزالة كافة التعديات المخالفة في المهد، للحفاظ على الرقعة الزراعية وحماية حق الشعب، ضمن أعمال المرحلة الأولى من "الموجة الـ٣٠" لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة ، والتصدي بكل حزم لكافة أشكال التعديات وفرض سيادة القانون على الجميع.

وأوضح المحافظ أن الحملات المكثفة التي نفذتها الأجهزة التنفيذية أسفرت في ثالث أيام المرحلة الأولى من "الموجة الـ٣٠" ، عن إزالة ٧٠ حالة تعدي بالبناء المخالف على مساحة إجمالية بلغت فداناً و ١٥ قيراطاً و ٢ سهاً و٣١٧٢ متراً ، بمختلف مراكز ومدن المحافظة حيث تم إزالة ٢٦ حالة تعدي على أراضي أملاك الدولة ولاية " اوقاف - وري "، بمساحة ٢٨٧٦ متراَ و ١٣ قيراطاً و ١٠ سهماً ، بمراكز ( اولاد صقر - ههيا - الابراهمية - الحسينية - ديرب نجم - ابو حماد - منيا القمح - فاقوس).

وتم إزالة ٣٤ تعديا على أراضٍ خاصة بالأهالي، بمساحة ٢١ قيراطاً و ٩ سهماً، بمراكز (الزقازيق - القنايات - بلبيس - اولادصقر - الابراهمية - الحسينية - أبو حماد ).

وأسفرت الحملة عن إزالة ١٠ حالات تعدي تم رصدها بالمتغيرات المكانية، بمساحة ٢٩٦ متراً و ٤ قيراطاً و ٧ سهما .

وأكد المحافظ أنه تم ربط نتائج الإزالات إلكترونياً بمنظومات التقنين، والمتغيرات المكانية، وملفات التصالح، لضمان المتابعة اللحظية عبر مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة.

وشدد محافظ الشرقية على جميع رؤساء المراكز والمدن والأحياء، ومديري المديريات، ورؤساء القطاعات والإدارات المعنية، بالتنسيق المستمر مع الأجهزة الأمنية وجهات الولاية، والتصدي بكل قوة لحالات التعدي، والتعامل بكل حسم مع مخالفات البناء في جميع المراكز، وعرض تقارير يومية بمعدلات التنفيذ.