تموين الشرقية يضبط 12 ألف لتر مواد بترولية وطن حمض كبريتيك و769 بطاقة تموينية

كلف المهندس حازم الأشموني، محافظ الشرقية، وكيل وزارة التموين بالشرقية بضبط المخالفات والتصدي للتلاعب بالسلع المدعمة ومواجهة تداول المنتجات مجهولة المصدر.

وقال المحافظ إن مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الشرقية شنت حملات رقابية مكثفة على الأسواق ومحطات الوقود والمخابز والأنشطة التجارية بمراكز ومدن المحافظة.

وأكد استمرار تكثيف الحملات التموينية والرقابية، بهدف الحفاظ على حقوق المواطنين وضمان وصول السلع والمواد البترولية بالأسعار والمواصفات المقررة، مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

من جانبه، أوضح المهندس السيد حرز الله، وكيل وزارة التموين بالشرقية، أن الحملات التي نفذتها الإدارات التموينية بمراكز أبو كبير وفاقوس وأبو حماد ووسط الشرقية والعاشر من رمضان وبلبيس أسفرت عن ضبط كميات من المواد البترولية وسلع مجهولة المصدر، إلى جانب مخالفات بالمخابز والأنشطة التجارية.

ففي مركزي أبو كبير وفاقوس، ضبطت الحملات مخالفات بمحطات تموين السيارات بإجمالي 11 ألفا و579 لتر سولار و759 لتر بنزين 92، بإجمالي 12 ألفا و338 لترا من المواد البترولية، تنوعت المخالفات بين التصرف والتجميع، كما جرى المرور على 4 محطات أخرى، وتبين انتظام أرصدتها.

وفي مركز ومدينة أبو حماد، ضبطت الحملات مصنع بطاريات جافة بحوزته 200 بطارية موتوسيكل وطن من حمض الكبريتيك دون فواتير ومجهول المصدر، بالإضافة إلى ضبط 30 علبة سجائر مجهولة المصدر وحررت الحملات محاضر لعدم الإعلان عن الأسعار وعدم حمل شهادات صحية.

كما حررت الحملات 5 محاضر بالمخابز البلدية بسبب مخالفات نقص الوزن، وعدم نظافة أدوات العجين، وعدم إعطاء بون صرف، والامتناع عن البيع، ليصل إجمالي المحاضر المحررة إلى 11 محضرًا.

وفي قطاع تموين وسط الشرقية، حررت الحملات 22 محضرًا، منها 19 محضر إثبات حالة و3 محاضر جنح، تضمنت التصرف في 23 شيكارة دقيق مدعم، إلى جانب مخالفات نقص أوزان الخبز وعدم الالتزام بالمواصفات، وعدم وجود ماكينة صرف، والتوقف عن الإنتاج، وعدم النظافة وعدم الإعلان عن الأسعار.

كما ضبطت الحملات 769 بطاقة تموينية جرى تجميعها بالمخالفة، بالإضافة إلى تحرير محضر لعدم حمل شهادة صحية.

وفي مدينة العاشر من رمضان، حررت الحملات 7 محاضر، منها 5 مخالفات بالمخابز البلدية بسبب نقص الوزن وعدم نظافة أدوات العجين وعدم إعطاء بون صرف.

كما ضبطت 100 كجم سكر و125 كجم أرز مجهولي المصدر، بإجمالي 225 كجم، مع المرور على محطات تموين السيارات ومستودع بوتاجاز للتأكد من انتظام العمل.

وفي مركز ومدينة بلبيس، أسفرت الحملات التي نفذت بالتنسيق مع مجلس المدينة عن تحرير 7 محاضر جنح، تضمنت ضبط 120 كجم زيت مجهول المصدر، بالإضافة إلى محضر لعدم حمل شهادات صحية و5 محاضر لعدم الإعلان عن الأسعار بعدد من الأنشطة التجارية.

وأكد وكيل وزارة التموين بالشرقية اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين، والتحفظ على المضبوطات على ذمة المحاضر، استمرارًا لجهود الأجهزة الرقابية في إحكام الرقابة على الأسواق وحماية حقوق المواطنين.