قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
تطوير «البقيع الثاني».. تحرك جديد لوضع البهنسا على خريطة السياحة العالمية
من مدرجات التتش إلى قلعة البلوجرانا.. حمزة عبدالكريم يكتب التاريخ في برشلونة
التفاصيل الكاملة للقبض على شاب أنهي حياة زوجة شقيقه بـ "بمادة حارقة " في المنيا
اعتماد نتيجة الثانوية العامة 2026 الدور الثاني بنسبة نجاح 92.2% للنظام الحديث و99% للقديم
وزير النقل يتابع مع سفير اليابان بالقاهرة تنفيذ المرحلة الأولى من الخط الرابع للمترو
بالأرقام.. منال عوض تتلقى تقريرا حول نتائج الحملات التفتيشية بالمحافظات
مدبولي: تسريع إجراءات إنشاء منطقة حرة للنفط والغاز في العلمين الجديدة
التعليم العالي تنشر أماكن مراكز الحاسب الآلي بالجامعات الحكومية لدعم طلاب الثانوية في التنسيق
تجربة العميد خير دليل..وليد الركراكي يعلق على عقدة الخواجة فى المنتخبات
روسيا أطلقت أكثر من 2800 طائرة مسيرة بمحركات نفاثة على أوكرانيا خلال أغسطس
في ثاني الجلسات.. دفاع «المستشار المزيف» يطالب بعرضه على الطب الشرعي
رئيس الوزراء يفتتح المعرض الرئيسي لـ "أهلًا مدارس 2026" بمدينة نصر
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

تموين الشرقية يضبط 12 ألف لتر مواد بترولية وطن حمض كبريتيك و769 بطاقة تموينية

تموين الشرقية
تموين الشرقية

كلف المهندس حازم الأشموني، محافظ الشرقية، وكيل وزارة التموين بالشرقية بضبط المخالفات والتصدي للتلاعب بالسلع المدعمة ومواجهة تداول المنتجات مجهولة المصدر.

وقال المحافظ إن مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الشرقية شنت حملات رقابية مكثفة على الأسواق ومحطات الوقود والمخابز والأنشطة التجارية بمراكز ومدن المحافظة.

وأكد استمرار تكثيف الحملات التموينية والرقابية، بهدف الحفاظ على حقوق المواطنين وضمان وصول السلع والمواد البترولية بالأسعار والمواصفات المقررة، مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

من جانبه، أوضح المهندس السيد حرز الله، وكيل وزارة التموين بالشرقية، أن الحملات التي نفذتها الإدارات التموينية بمراكز أبو كبير وفاقوس وأبو حماد ووسط الشرقية والعاشر من رمضان وبلبيس أسفرت عن ضبط كميات من المواد البترولية وسلع مجهولة المصدر، إلى جانب مخالفات بالمخابز والأنشطة التجارية.

ففي مركزي أبو كبير وفاقوس، ضبطت الحملات مخالفات بمحطات تموين السيارات بإجمالي 11 ألفا و579 لتر سولار و759 لتر بنزين 92، بإجمالي 12 ألفا و338 لترا من المواد البترولية، تنوعت المخالفات بين التصرف والتجميع، كما جرى المرور على 4 محطات أخرى، وتبين انتظام أرصدتها.

وفي مركز ومدينة أبو حماد، ضبطت الحملات مصنع بطاريات جافة بحوزته 200 بطارية موتوسيكل وطن من حمض الكبريتيك دون فواتير ومجهول المصدر، بالإضافة إلى ضبط 30 علبة سجائر مجهولة المصدر وحررت الحملات محاضر لعدم الإعلان عن الأسعار وعدم حمل شهادات صحية.

كما حررت الحملات 5 محاضر بالمخابز البلدية بسبب مخالفات نقص الوزن، وعدم نظافة أدوات العجين، وعدم إعطاء بون صرف، والامتناع عن البيع، ليصل إجمالي المحاضر المحررة إلى 11 محضرًا.

وفي قطاع تموين وسط الشرقية، حررت الحملات 22 محضرًا، منها 19 محضر إثبات حالة و3 محاضر جنح، تضمنت التصرف في 23 شيكارة دقيق مدعم، إلى جانب مخالفات نقص أوزان الخبز وعدم الالتزام بالمواصفات، وعدم وجود ماكينة صرف، والتوقف عن الإنتاج، وعدم النظافة وعدم الإعلان عن الأسعار.

كما ضبطت الحملات 769 بطاقة تموينية جرى تجميعها بالمخالفة، بالإضافة إلى تحرير محضر لعدم حمل شهادة صحية.

وفي مدينة العاشر من رمضان، حررت الحملات 7 محاضر، منها 5 مخالفات بالمخابز البلدية بسبب نقص الوزن وعدم نظافة أدوات العجين وعدم إعطاء بون صرف. 

كما ضبطت 100 كجم سكر و125 كجم أرز مجهولي المصدر، بإجمالي 225 كجم، مع المرور على محطات تموين السيارات ومستودع بوتاجاز للتأكد من انتظام العمل.

وفي مركز ومدينة بلبيس، أسفرت الحملات التي نفذت بالتنسيق مع مجلس المدينة عن تحرير 7 محاضر جنح، تضمنت ضبط 120 كجم زيت مجهول المصدر، بالإضافة إلى محضر لعدم حمل شهادات صحية و5 محاضر لعدم الإعلان عن الأسعار بعدد من الأنشطة التجارية.

وأكد وكيل وزارة التموين بالشرقية اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين، والتحفظ على المضبوطات على ذمة المحاضر، استمرارًا لجهود الأجهزة الرقابية في إحكام الرقابة على الأسواق وحماية حقوق المواطنين.

الشرقية محافظ الشرقية وزارة التموين بالشرقية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

جامعة بدر

لن نتهاون مع أي تجاوز.. جامعة بدر بالقاهرة تحيل واقعة حفل التخرج للتحقيق

ارتفاع أسعار الذهب مع بداية تعاملات اليوم الثلاثاء

ارتفاع أسعار الذهب اليوم الثلاثاء .. وهذا سعر عيار 21 الآن

طقس الثلاثاء 1 سبتمبر 2026 .. درجات الحرارة المتوقعة

الحرارة تصل 41 درجة.. تفاصيل طقس الثلاثاء 1 سبتمبر 2026

الإعلامية

مطاردة مرعبة على طريق السويس.. سقوط المتهم بمحاولة إيقاف سيارة الإعلامية ماهيتاب حسيب

سعر الذهب اليوم 1 سبتمبر 2026 .. عيار 21 والجنيه الذهب

سعر الذهب اليوم الثلاثاء 1 سبتمبر 2026.. كم وصل عيار 21 ؟

بالخطوات.. الاستعلام عن الأحكام الجنائية بالرقم القومي بالموبيل

بالخطوات.. الاستعلام عن الأحكام الجنائية بالرقم القومي من البيت

الاهلي وسيراميكا

واقعة محمود وفا.. جهاد جريشة يكشف مفاجأة عن تسريب محادثة لجنة الحكام

عداد الكهرباء

نصيحة أول الشهر.. سر صغير يحافظ على رصيد عداد الكهرباء

ترشيحاتنا

تجميل الطرق

الجيزة تنهي أعمال تجميل وتجهيز الطرق المؤدية للمتحف المصري الكبير والأهرامات

جامعة طنطا

إبداع طلابي يتوَّج بالصدارة.. جامعة طنطا تحصد أوسكار الغناء والمركز الأول في العزف بمهرجان «طرب 2»

تموين الشرقية

تموين الشرقية يضبط 12 ألف لتر مواد بترولية وطن حمض كبريتيك و769 بطاقة تموينية

بالصور

بعد عملية التجميل.. داليا البحيرى تتألق قدام مرايتها بـ10 صور

بعد عملية التجميل.. داليا البحيرى تتألق قدام مرايتها بـ10 صور
بعد عملية التجميل.. داليا البحيرى تتألق قدام مرايتها بـ10 صور
بعد عملية التجميل.. داليا البحيرى تتألق قدام مرايتها بـ10 صور

طريقة عمل بيتزا الأنشوجة

طريقة عمل بيتزا الأنشوجة
طريقة عمل بيتزا الأنشوجة
طريقة عمل بيتزا الأنشوجة

ليه بتحس بالجوع بعد الأكل بوقت قصير؟ 7 أسباب محتملة تكشف السر

الجوع
الجوع
الجوع

هنا الزاهد تخطف الأنظار بإطلالة جديدة من باريس

هنا الزاهد تخطف الأنظار بأنوثتها فى باريس
هنا الزاهد تخطف الأنظار بأنوثتها فى باريس
هنا الزاهد تخطف الأنظار بأنوثتها فى باريس

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: بين فجور التوثيق وزيف التعمية.. عندما يُعرّي الصمودُ العجزَ العالمي

د. الشيماء المشد - استاذ مشارك إدارة الأعمال- كليات الشرق العربي

د. الشيماء المشد تكتب : حين يصبح الذكاء الاصطناعي بائعًا .. هل نثق في آلة تعرف ماذا نريد؟

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب : تكنولوجيا الملايين لجمع الملاليم

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

منى أحمد

منى أحمد تكتب: نجيب محفوظ.. جدلية السياسة والإبداع

المزيد