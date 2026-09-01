إبداع طلابي يتوَّج بالصدارة.. جامعة طنطا تحصد أوسكار الغناء والمركز الأول في العزف بمهرجان «طرب 2»

واصلت جامعة طنطا تألقها في الأنشطة الطلابية، محققة مراكز متقدمة في مهرجان «طرب 2» للموسيقى والغناء لمنتخبات الجامعات المصرية، الذي نظمه معهد إعداد القادة بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، واستضافته جامعة السويس خلال الفترة من 26 إلى 30 أغسطس 2026.

وأكد الدكتور محمد حسين، رئيس جامعة طنطا، أن النتائج التي حققها طلاب الجامعة تعكس نجاح استراتيجيتها في اكتشاف ورعاية المواهب وبناء شخصية طلابية متكاملة قادرة على الإبداع والتميز في مختلف المجالات، مشيرًا إلى أن الجامعة تولي الأنشطة الفنية والثقافية اهتمامًا كبيرًا باعتبارها أحد المحاور الأساسية لبناء الوعي وترسيخ الهوية وتنمية قدرات الطلاب.

وهنأ رئيس الجامعة الطلاب الفائزين وفريق العمل المشرف على المشاركة، مؤكدًا استمرار دعم الجامعة لمواهب أبنائها وتمثيلها المشرف في مختلف المحافل الجامعية.

من جانبه، أوضح الدكتور السيد العجوز، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، أن حصد أوسكار أفضل مطرب والمركز الأول في العزف الفردي إلى جانب المراكز المتقدمة في الغناء الفردي والجماعي، يعكس التطور المستمر في منظومة الأنشطة الطلابية بالجامعة، وما توفره من برامج تدريب وتأهيل متخصصة تسهم في صقل المواهب وإتاحة الفرصة للطلاب للمنافسة على أعلى المستويات.

وأسفرت مشاركة جامعة طنطا عن فوز الطالب محمد جمال بكلية التربية بجائزة أوسكار أفضل مطرب والمركز الأول، والطالب عمر جلال بكلية طب الأسنان بالمركز الأول في العزف الفردي على آلة الكمان، والطالبة رفيدة إبراهيم بكلية الهندسة بالمركز الثاني في الغناء الفردي، إلى جانب حصول منتخب الجامعة للكورال على المركز الثالث في الغناء الجماعي.

وجاءت المشاركة بإشراف عام من الدكتور مجدي وكوك، منسق عام الأنشطة الطلابية، والدكتور محمد القصير، مدير عام الإدارة العامة لرعاية الطلاب، وإشراف تنفيذي من منال صلاح، مدير النشاط الفني، وتدريب فريق الكورال بقيادة المايسترو الفنان محمود صفوت.