قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مدبولي يفتتح معرض "أهلا مدارس" بأسعار مخفضة.. فيديو
18 فرصة استثمارية بالمزاد العلني في العبور الجديدة وبورسعيد الجديدة
برقم الجلوس ..رابط نتيجة الدور الثاني ثانوية عامة 2026
القبض على 9 أشخاص يستغلون 11 طفلا فى أعمال التسول
تطوير «البقيع الثاني».. تحرك جديد لوضع البهنسا على خريطة السياحة العالمية
من مدرجات التتش إلى قلعة البلوجرانا.. حمزة عبدالكريم يكتب التاريخ في برشلونة
التفاصيل الكاملة للقبض على شاب أنهي حياة زوجة شقيقه بـ "بمادة حارقة " في المنيا
اعتماد نتيجة الثانوية العامة 2026 الدور الثاني بنسبة نجاح 92.2% للنظام الحديث و99% للقديم
وزير النقل يتابع مع سفير اليابان بالقاهرة تنفيذ المرحلة الأولى من الخط الرابع للمترو
بالأرقام.. منال عوض تتلقى تقريرا حول نتائج الحملات التفتيشية بالمحافظات
مدبولي: تسريع إجراءات إنشاء منطقة حرة للنفط والغاز في العلمين الجديدة
التعليم العالي تنشر أماكن مراكز الحاسب الآلي بالجامعات الحكومية لدعم طلاب الثانوية في التنسيق
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

تطوير «البقيع الثاني».. تحرك جديد لوضع البهنسا على خريطة السياحة العالمية

البهنسا البقيع الثاني ببني مزار
البهنسا البقيع الثاني ببني مزار
ايمن رياض

تقوم الأجهزة التنفيذية بمحافظة المنيا ، بالتنسيق مع وزارات الأوقاف والاثار والسياحة والأجهزة المعنية ببحث تطوير منطقة البهنسا الأثرية بني مزار ، لتكون مزارا سياحيا عالميا باعتبارها البقيع الثاني ، فقد   قام الدكتور محمد جبر، نائب محافظ المنيا، بزيارة ميدانية لمنطقة البهنسا الأثرية، برفقة اللواء محمد العراقي، مساعد وزير الأوقاف للشئون الهندسية، واللواء أحمد علي مهني، مساعد مدير إدارة الأشغال العسكرية، ووفد من الهيئة الهندسية، و الآثار الإسلامية، لبحث سبل تطوير المنطقة ورفع كفاءة الخدمات والمرافق بها، وذلك في إطار توجيهات القيادة السياسية بتطوير المناطق الأثرية والتاريخية وتعظيم الاستفادة من المقومات السياحية والدينية، بحضور الدكتور عمر خليفة، وكيل وزارة الأوقاف، والدكتور ثروت الأزهري، مدير إدارة السياحة بالمحافظة، والمهندسة إكرام محمود، رئيس مركز ومدينة بني مزار.

وتضمنت الزيارة تفقد عدد من المواقع بمنطقة البهنسا، والوقوف على احتياجاتها من أعمال التطوير ورفع الكفاءة، إلى جانب مناقشة الرؤى والمقترحات اللازمة لإعداد تصور متكامل يراعي الطبيعة التاريخية والأثرية للمنطقة، ويأخذ في الاعتبار آراء ومقترحات الأهالي من خلال حوار تشاوري، بما يضمن الحفاظ على هويتها، والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة بها، وتعزيز قدرتها على استقبال الزائرين.

وجاءت الزيارة في إطار التنسيق بين محافظة المنيا ووزارة الأوقاف والهيئة الهندسية  والجهات المعنية، لإعداد خطة متكاملة لتطوير منطقة البهنسا، بما يسهم في الحفاظ على مقوماتها التاريخية والدينية، والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للزائرين، وتعظيم الاستفادة من مكانتها كأحد المقاصد الأثرية والسياحية المهمة بالمحافظة.

كان اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، قد استقبل الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، خلال الفترة الماضية ، لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك بين المحافظة والوزارة، ومتابعة عدد من الملفات الدعوية والتنموية، وفي مقدمتها خطة التطوير الشامل لمنطقة البهنسا الأثرية.

ورحب محافظ المنيا بوزير الأوقاف على أرض المحافظة، مؤكدًا أن الزيارة تعكس عمق التعاون والتنسيق بين أجهزة الدولة، بما يسهم في دعم جهود التنمية الشاملة وتحقيق مستهدفات الجمهورية الجديدة.

وأشار المحافظ إلى أن وزارة الأوقاف تضطلع بدور وطني وتنويري مهم في نشر الفكر الوسطي المستنير، وترسيخ قيم التسامح والانتماء، ومواجهة الفكر المتطرف، إلى جانب مساهمتها في تنفيذ استراتيجية الدولة لبناء الإنسان المصري، مؤكدًا أن المحافظة توفر جميع أوجه الدعم والتيسيرات اللازمة لإنجاح الأنشطة الدعوية والتوعوية والمجتمعية بمختلف مراكز وقرى المحافظة.

وعقد محافظ المنيا ووزير الأوقاف لقاءً موسعًا مع عدد من أعضاء مجلس النواب، لبحث عدد من الملفات التي تمس احتياجات المواطنين، وتعزيز التنسيق بين السلطتين التنفيذية والتشريعية بما يخدم الصالح العام.

كما تم مناقشة خطة التطوير الشامل لمنطقة البهنسا الأثرية، باعتبارها واحدة من أهم المناطق التاريخية التي تضم آثارًا تعود إلى العصور الفرعونية واليونانية والرومانية والقبطية والإسلامية، مع استعراض آليات استثمار مقوماتها الأثرية والسياحية ووضعها على خريطة السياحة العالمية.

كما تناول الاجتماع متابعة خطط إحلال وتجديد المساجد، ودعم القرى بالمشروعات الخدمية، والتوسع في الأنشطة الدعوية والتوعوية لنشر الفكر المستنير، إلى جانب مناقشة عدد من المطالب الجماهيرية وسبل تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، خاصة بمركز بني مزار.

وأشاد الدكتور أسامة الأزهري بالتعاون الوثيق مع محافظة المنيا، مثمنًا الجهود التي يقودها اللواء عماد كدواني في دعم الملفات المشتركة وتحقيق التنمية على مختلف المستويات.

وأكد وزير الأوقاف أن الوزارة تولي اهتمامًا كبيرًا بتلبية الاحتياجات الدعوية والتنموية بمحافظة المنيا، مشيرًا إلى العمل على إحياء وصون المسارات السياحية والدينية والتراثية التي تتميز بها المحافظة، وفي مقدمتها منطقة البهنسا، بما يعزز مكانتها التاريخية ويسهم في تحقيق التنمية المستدامة.

حضر اللقاء عدد من أعضاء مجلس النواب، وهم النائب حمادة حلبي، والنائب محمود عبد الحفيظ، والنائب إيهاب خالد فتح الباب، وفضيلة الشيخ الداعية جابر بغدادي - مدير عام مؤسسة القبة الخضراء لتنمية وإحياء التراث وعضو نقابة قراء القرآن الكريم، فيما رافق الوزير من جانب الوزارة  الدكتور أحمد نبوي؛ الأمين العام للمجلس الأعلى للشئون الإسلامية، والدكتور أسامة رسلان المتحدث باسم الوزارة، والدكتور عمر خليفة - مدير مديرية الأوقاف بالمنيا، والدكتور أحمد عزمي - مدير الدعوة بالمديرية، إلى جانب عدد من القيادات التنفيذية والدينية بالمحافظة.

المنيا محافظ المنيا الأوقاف البهنسا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

جامعة بدر

لن نتهاون مع أي تجاوز.. جامعة بدر بالقاهرة تحيل واقعة حفل التخرج للتحقيق

طقس الثلاثاء 1 سبتمبر 2026 .. درجات الحرارة المتوقعة

الحرارة تصل 41 درجة.. تفاصيل طقس الثلاثاء 1 سبتمبر 2026

الإعلامية

مطاردة مرعبة على طريق السويس.. سقوط المتهم بمحاولة إيقاف سيارة الإعلامية ماهيتاب حسيب

سعر الذهب اليوم 1 سبتمبر 2026 .. عيار 21 والجنيه الذهب

سعر الذهب اليوم الثلاثاء 1 سبتمبر 2026.. كم وصل عيار 21 ؟

الاهلي وسيراميكا

واقعة محمود وفا.. جهاد جريشة يكشف مفاجأة عن تسريب محادثة لجنة الحكام

عداد الكهرباء

نصيحة أول الشهر.. سر صغير يحافظ على رصيد عداد الكهرباء

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الثلاثاء

تخطى 51 جنيهًا.. تعرف على سعر الدولار بالبنوك اليوم الثلاثاء

جمال عبدالحميد

جمال عبدالحميد: جبت للأهلي 5 دوري وبعدين سابني بعكازين للزمالك

ترشيحاتنا

البحوث الإسلامية

البحوث الإسلاميَّة يوضِّح حقيقة اختلاف القراءات القرآنيَّة ويفنِّد دعوى اضطراب النَّص

المفتي يستقبل أحد الضيوف المشاركين

علماء ووزراء ومفتون من مختلف دول العالم يتوافدون إلى القاهرة للمشاركة في مؤتمر الإفتاء الدولي

“الأعلى للشئون الإسلامية” وصندوق مكافحة الإدمان يختتمان فعالياتهما

الأعلى للشئون الإسلامية ومكافحة الإدمان يختتمان فعالياتهما التوعوية بمسجد الصباح بالمعادي

بالصور

زهقتى من الاكل التقليدى.. إليك طريقة مسخن الكفتة

طريقة مسخن الكفتة
طريقة مسخن الكفتة
طريقة مسخن الكفتة

بعد عملية التجميل.. داليا البحيرى تتألق قدام مرايتها بـ10 صور

بعد عملية التجميل.. داليا البحيرى تتألق قدام مرايتها بـ10 صور
بعد عملية التجميل.. داليا البحيرى تتألق قدام مرايتها بـ10 صور
بعد عملية التجميل.. داليا البحيرى تتألق قدام مرايتها بـ10 صور

طريقة عمل بيتزا الأنشوجة

طريقة عمل بيتزا الأنشوجة
طريقة عمل بيتزا الأنشوجة
طريقة عمل بيتزا الأنشوجة

ليه بتحس بالجوع بعد الأكل بوقت قصير؟ 7 أسباب محتملة تكشف السر

الجوع
الجوع
الجوع

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: بين فجور التوثيق وزيف التعمية.. عندما يُعرّي الصمودُ العجزَ العالمي

د. الشيماء المشد - استاذ مشارك إدارة الأعمال- كليات الشرق العربي

د. الشيماء المشد تكتب : حين يصبح الذكاء الاصطناعي بائعًا .. هل نثق في آلة تعرف ماذا نريد؟

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب : تكنولوجيا الملايين لجمع الملاليم

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

منى أحمد

منى أحمد تكتب: نجيب محفوظ.. جدلية السياسة والإبداع

المزيد