قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
شيخ الأزهر يستقبل السفير الإندونيسي بالقاهرة لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك
رابط نتيجة الثانوية العامة 2026 الدور الثاني .. اضغط هنا
عصام عبدالفتاح يكشف حقيقة إيقاف الحكام فى جولات الدوري الممتاز الأولى| خاص
مدبولي يشهد توقيع خطاب نوايا لدعم استراتيجية الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي
وزير الخارجية: العلاقات بين مصر وبوركينا فاسو شهدت زخما متزايدا خلال الفترة الأخيرة
بدر عبد العاطي: زيارة الرئيس الصيني لمصر تعكس عمق العلاقات والصداقة بين البلدين
القوات المسلحة تنظم دورات تدريبية لكوادر من مالي في مجال حماية وتأمين الشخصيات المهمة
صندوق النقد والسنغال يحرزان تقدما في مفاوضات برنامج تمويلي جديد
وزير الخارجية: أدعو رجال الأعمال من بوركينا فاسو للمشاركة في منتدى العلمين أفريقيا أكتوبر القادم
الخارجية: نرحب بزيارة الرئيس الصيني لمصر من أجل توطيد العلاقات بين البلدين
«لسنا منغلقين».. وزير خارجية بوركينا فاسو يكشف تحركات دول الساحل الأفريقي
وزراء دفاع الاتحاد الأوروبي يواصلون مباحثاتهم حول أوكرانيا ولبنان والأمن البحري
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

المرور يضبط 105 آلاف مخالفة خلال 24 ساعة

حملات مروربة
حملات مروربة
مصطفى الرماح

واصلت وزارة الداخلية حملاتها المرورية بكافة الطرق والمحـاور على مستوى الجمهورية .

وتمكنت الداخلية خلال 24 ساعة من ضبط (105528) مخالفة مرورية متنوعة أبرزها :(السير بدون تراخيص - تجاوز السرعة المقررة- موقف عشوائى - التحدث فى الهاتف المحمول أثناء القيادة– مخالفة شروط التراخيص).. وفحص عدد (1159) سائق تبين إيجابية عدد (43) حالة تعاطى مواد مخدرة منهم .

كما تواصل حملاتها المرورية والانضباطية بمناطق الأعمال بالطريق الدائرى الإقليمى، وتتمكن خلال 24 ساعة من ضبط (526) مخالفة مرورية متنوعة (تحميل ركاب – شروط التراخيص - أمن ومتانة) ، وكذا فحص عدد (201) سائق تبين إيجابية (6) حالات لتعاطيهم المواد المخدرة، وضبط عدد (5) محكوم عليهم بإجمالى ( 8 ) أحكام كما تم التحفظ على عدد (4) مركبات لمخالفتهم قوانين المرور.


 

تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.



 

وزارة الداخلية الطرق مخالفة مرورية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رابط نتيجة الدور الثاني ثانوية عامة 2026

برقم الجلوس ..رابط نتيجة الدور الثاني ثانوية عامة 2026

وزير التربية والتعليم

اعتماد نتيجة الثانوية العامة 2026 الدور الثاني بنسبة نجاح 92.2% للنظام الحديث و99% للقديم

وزير التربية والتعليم

نتيجة الثانوية العامة 2026 الدور الثاني|نسبة النجاح 100% في "أدبي النظام القديم"

سعر الذهب اليوم 1 سبتمبر 2026 .. عيار 21 والجنيه الذهب

سعر الذهب اليوم الثلاثاء 1 سبتمبر 2026.. كم وصل عيار 21 ؟

عداد الكهرباء

نصيحة أول الشهر.. سر صغير يحافظ على رصيد عداد الكهرباء

الاهلي وسيراميكا

واقعة محمود وفا.. جهاد جريشة يكشف مفاجأة عن تسريب محادثة لجنة الحكام

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الثلاثاء

تخطى 51 جنيهًا.. تعرف على سعر الدولار بالبنوك اليوم الثلاثاء

جمال عبدالحميد

جمال عبدالحميد: جبت للأهلي 5 دوري وبعدين سابني بعكازين للزمالك

ترشيحاتنا

صورة أرشيفية

الفرح تحول إلي مأتم.. ضبط شقيق العريس أنهى حياة سيدة أثناء الزفة بطنطا

أرشيفية

العربيات بقيت خردة.. مصرع شخص وإصابة آخر في حادث تصادم بطريق الواحات

محافظ الغربية

تخفيضات تصل إلى 35%.. معرض «أهلاً مدارس» يفتح أبوابه للأسر بالغربية

بالصور

القوات المسلحة تنظم دورات تدريبية لكوادر من مالي في مجال حماية وتأمين الشخصيات المهمة

القوات المسلحة تنظم عددا من الدورات التدريبية للكوادر من دولة مالي في مجال حماية وتأمين الشخصيات المهمة
القوات المسلحة تنظم عددا من الدورات التدريبية للكوادر من دولة مالي في مجال حماية وتأمين الشخصيات المهمة
القوات المسلحة تنظم عددا من الدورات التدريبية للكوادر من دولة مالي في مجال حماية وتأمين الشخصيات المهمة

خفقان القلب المفاجئ.. أسباب شائعة وراء تسارع نبضات القلب

أسباب شائعة وراء تسارع نبصات القلب
أسباب شائعة وراء تسارع نبصات القلب
أسباب شائعة وراء تسارع نبصات القلب

زهقتى من الاكل التقليدى.. إليك طريقة مسخن الكفتة

طريقة مسخن الكفتة
طريقة مسخن الكفتة
طريقة مسخن الكفتة

بعد عملية التجميل.. داليا البحيرى تتألق قدام مرايتها بـ10 صور

بعد عملية التجميل.. داليا البحيرى تتألق قدام مرايتها بـ10 صور
بعد عملية التجميل.. داليا البحيرى تتألق قدام مرايتها بـ10 صور
بعد عملية التجميل.. داليا البحيرى تتألق قدام مرايتها بـ10 صور

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد الله الثقافي

عبد الله الثقافي الهندي يكتب: مصر.. واحة المحبة النبوية ومهد المدائح المحمدية

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: بين فجور التوثيق وزيف التعمية.. عندما يُعرّي الصمودُ العجزَ العالمي

د. الشيماء المشد - استاذ مشارك إدارة الأعمال- كليات الشرق العربي

د. الشيماء المشد تكتب : حين يصبح الذكاء الاصطناعي بائعًا .. هل نثق في آلة تعرف ماذا نريد؟

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب : تكنولوجيا الملايين لجمع الملاليم

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

المزيد