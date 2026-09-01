المرور يضبط 105 آلاف مخالفة خلال 24 ساعة

واصلت وزارة الداخلية حملاتها المرورية بكافة الطرق والمحـاور على مستوى الجمهورية .

وتمكنت الداخلية خلال 24 ساعة من ضبط (105528) مخالفة مرورية متنوعة أبرزها :(السير بدون تراخيص - تجاوز السرعة المقررة- موقف عشوائى - التحدث فى الهاتف المحمول أثناء القيادة– مخالفة شروط التراخيص).. وفحص عدد (1159) سائق تبين إيجابية عدد (43) حالة تعاطى مواد مخدرة منهم .

كما تواصل حملاتها المرورية والانضباطية بمناطق الأعمال بالطريق الدائرى الإقليمى، وتتمكن خلال 24 ساعة من ضبط (526) مخالفة مرورية متنوعة (تحميل ركاب – شروط التراخيص - أمن ومتانة) ، وكذا فحص عدد (201) سائق تبين إيجابية (6) حالات لتعاطيهم المواد المخدرة، وضبط عدد (5) محكوم عليهم بإجمالى ( 8 ) أحكام كما تم التحفظ على عدد (4) مركبات لمخالفتهم قوانين المرور.





تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.





