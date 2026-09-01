حمزة عبد الكريم يحتفل بأولى مشاركاته مع برشلونة: حلم تحقق في كامب نو

احتفل المهاجم المصري الشاب حمزة عبد الكريم، صاحب الـ18 عامًا، بأولى مشاركاته الرسمية مع الفريق الأول لنادي برشلونة، بعدما منحه الألماني هانز فليك فرصة الظهور أمام رايو فاليكانو، ليخطو أولى خطواته الحقيقية مع الفريق الكتالوني وسط طموحات كبيرة بمواصلة التطور وإثبات نفسه.

وجاء الظهور الأول للمهاجم المصري حمزة عبد الكريم تتويجًا للمستويات التي قدمها خلال فترة الإعداد للموسم الجديد، والتي لفت خلالها الأنظار وأثبت امتلاكه قدرات هجومية دفعت الجهاز الفني لمنحه فرصة المشاركة مع الفريق الأول.

حمزة عبد الكريم: سعيد جدًا بأول مباراة لي

وأعرب حمزة عبد الكريم عن سعادته الكبيرة بخوض أول مباراة رسمية له مع برشلونة، مؤكدًا أن هذه اللحظة تمثل محطة مهمة في مسيرته داخل النادي.

وقال المهاجم المصري في تصريحات لقناة «تي في 3» عقب المباراة: «أنا سعيد للغاية بخوض أول مباراة لي، وآمل أن أحقق المزيد من النجاحات في المستقبل».

كما تحدث حمزة عن شعوره بالظهور أمام جماهير برشلونة في ملعب كامب نو، مؤكدًا أن الأجواء الجماهيرية كانت واحدة من أكثر اللحظات التي أثرت فيه خلال ظهوره الأول.

«كنت متحمسًا للغاية»

وأضاف المهاجم المصري: «كان هناك الكثير من الناس، وكنت متحمسًا للغاية للخروج إلى هناك. لقد كان شعورًا قويًا للغاية. أريد أن أعيشه مرارًا وتكرارًا».

وتعكس تصريحات حمزة حجم السعادة التي عاشها اللاعب خلال ظهوره الأول، خاصة أنه انتقل من أجواء فرق الشباب إلى أجواء الفريق الأول وأحد أكبر الملاعب في عالم كرة القدم.

طموحات كبيرة مع الفريق الأول

وكشف حمزة عبد الكريم عن أهدافه خلال المرحلة المقبلة، مؤكدًا أنه يتطلع إلى استغلال الفرصة التي حصل عليها والعمل من أجل مساعدة برشلونة على تحقيق أكبر قدر ممكن من النجاحات.

وقال اللاعب المصري إنه يأمل في «مساعدة الفريق قدر الإمكان والفوز بكل شيء»، في رسالة واضحة بشأن طموحاته ورغبته في مواصلة العمل للوصول إلى مكان أساسي داخل الفريق الأول.

إشادة خاصة برافينيا ويامال

وتحدث حمزة كذلك عن زميليه في الخط الهجومي، البرازيلي رافينيا دياز والإسباني لامين يامال، معربًا عن إعجابه بالمستويات التي يقدمانها مع الفريق، سواء داخل الملعب أو خارجه.

وقال عن رافينيا: «إنه شخص رائع، ونعلم جميعًا أنه يبذل قصارى جهده دائمًا في أي مكان على أرض الملعب».

أما عن لامين يامال، فوصفه حمزة بأنه لاعب يمتلك «موهبة ساحرة في قدميه»، مشيرًا إلى أن النجم الإسباني يلعب من أجل مصلحة الفريق والجماهير.

الإعداد يمهد للظهور الرسمي

وكان حمزة عبد الكريم قد لفت الأنظار خلال فترة الإعداد للموسم الجديد، بعدما ظهر بمستوى مميز وبرز كواحد من أبرز هدافي برشلونة، ليحصل في النهاية على المكافأة التي كان ينتظرها بالمشاركة مع الفريق الأول في مباراة رسمية.

ويمثل الظهور أمام رايو فاليكانو بداية مرحلة جديدة في مسيرة المهاجم المصري، الذي يأمل في استثمار هذه الفرصة من أجل حجز مكان دائم ضمن حسابات هانزي فليك، ومواصلة كتابة اسمه في تاريخ برشلونة.