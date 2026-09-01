رافينيا ويامال يصنعان التاريخ في برشلونة.. أرقام استثنائية أمام رايو فاليكانو

شهدت مواجهة برشلونة أمام رايو فاليكانو تسجيل الثنائي رافينيا ولامين يامال أرقامًا تاريخية بقميص الفريق الكتالوني، بعدما لعب النجمان دورًا بارزًا في قلب نتيجة المباراة وصناعة واحدة من أسرع عوداته خلال السنوات الأخيرة.

ولم تقتصر الأرقام القياسية على أحداث المباراة فقط، بعدما حملت المواجهة إنجازات خاصة لكل لاعب، سواء على مستوى بداية الموسم بالنسبة لرافينيا، أو فيما يتعلق بمسيرة لامين يامال مع برشلونة.

برشلونة يقلب تأخره في 100 ثانية

نجح برشلونة في تحويل تأخره أمام رايو فاليكانو إلى تقدم بهدفين خلال 100 ثانية فقط، في مشهد أعاد إلى الأذهان واحدة من أبرز عوداته السابقة أمام ريال مدريد.

وسجل رافينيا الهدف الأول في الدقيقة 19، قبل أن يضاعف لامين يامال النتيجة في الدقيقة 21، ليقلب برشلونة المباراة من التأخر إلى التقدم في أقل من دقيقتين.

ولم تكن هذه المرة الأولى التي يتكرر فيها هذا الإنجاز بالثنائي نفسه، إذ سبق لبرشلونة أن قلب تأخره أمام ريال مدريد في مباراة الكلاسيكو التي أقيمت يوم 11 مايو 2025 إلى تقدم بهدفين خلال 100 ثانية، لكن بترتيب معاكس، بعدما سجل يامال أولًا ثم أضاف رافينيا الهدف الثاني.

رافينيا يدخل قائمة نادرة مع ميسي وإيتو

واصل رافينيا تألقه اللافت، بعدما وصل إلى 4 أهداف خلال أول 3 مباريات له مع برشلونة في الدوري الإسباني هذا الموسم، ليكرر رقمًا تاريخيًا لم يحققه أي لاعب من الفريق الكتالوني منذ الأرجنتيني ليونيل ميسي في موسم 2018-2019.

كان الكاميروني صامويل إيتو آخر لاعب من برشلونة قبل ميسي يتمكن من تسجيل 4 أهداف خلال أول 3 مباريات من موسم في الدوري الإسباني، وذلك خلال موسم 2006-2007.

وبذلك أصبح رافينيا ثالث لاعب من برشلونة خلال هذه الفترة يصل إلى هذا العدد من الأهداف في أول 3 مباريات من موسم بالدوري الإسباني، بعد إيتو وميسي.

البرازيلي يحقق إنجازًا جديدًا بعد الهدف الثاني

ولم يتوقف رافينيا عند هذا الرقم، بعدما عاد للتسجيل مرة أخرى في الدقيقة 71، ليرفع رصيده إلى 5 أهداف خلال أول 3 مباريات من موسم واحد في الدوري الإسباني.

وبهذا الإنجاز، انضم الجناح البرازيلي إلى قائمة تضم 8 لاعبين فقط في تاريخ برشلونة تمكنوا من تسجيل 5 أهداف أو أكثر خلال أول 3 مباريات من موسم في الليجا.

وأصبح رافينيا أول لاعب من برشلونة منذ ليونيل ميسي يحقق هذا الرقم في بداية موسم بالدوري الإسباني، بينما يعود آخر لاعب نجح في الوصول إلى هذا الإنجاز قبله، من دون احتساب ميسي، إلى الأسطورة لاديسلاو كوبالا، الذي حقق الرقم ذاته خلال موسم 1953-1954.

لامين يامال يصل إلى 50 هدفًا مع برشلونة

أما لامين يامال، فقد كتب فصلًا جديدًا في تاريخه مع الفريق الكتالوني، بعدما سجل الهدف الثاني لبرشلونة أمام رايو فاليكانو، ليصل إلى 50 هدفًا بقميص النادي في جميع المسابقات.

وحقق يامال هذا الرقم التاريخي وهو في عمر 19 عامًا و49 يومًا، ليصبح أصغر لاعب من أي فريق ينتمي إلى الدوريات الأوروبية الخمسة الكبرى يصل إلى 50 هدفًا في مختلف البطولات منذ موسم 2014-2015.

ثنائي برشلونة يواصل صناعة الأرقام

وتؤكد الأرقام التي خرجت بها مواجهة رايو فاليكانو حجم التأثير الذي أصبح يمثله رافينيا ولامين يامال داخل برشلونة، في ظل قدرة الثنائي على التسجيل وصناعة الفارق في المباريات الكبرى.

وبينما يواصل رافينيا كتابة أرقام استثنائية في بداية الموسم، يثبت يامال أنه يسير بخطوات متسارعة نحو تسجيل المزيد من الأرقام التاريخية مع برشلونة، ليصبح الثنائي أحد أبرز أسلحة الفريق الكتالوني في الفترة الحالية.