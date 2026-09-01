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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

أخبار السيارات| 5 سيارات زيرو بسعر اقتصادي في مصر..اسعار شيفروليه لانوس 2019 المستعملة

أخبار السيارات
أخبار السيارات
قسم السيارات

نشر موقع “صدى البلد”، أخبارًا عن السيارات. تتضمن هذه الأخبار تقارير عن أسعار السيارات الجديدة والمستعملة، وأخبار عن أحدث الإصدارات والتقنيات في عالم السيارات.
أسعار رينو ميجان موديل 2023 المستعملة في مصر
تعتبر السيارات المستعملة من أكثر المركبات داخل السوق المصري ‏المحلي ‏‏انتشارا، والذي يضم الكثير من الأشكال للطرازات المختلفة ‏بها، فمنها الاقتصادية ‏‏والمتوسطة وأيضا الفارهة.‏

مواصفات إكسيد ES موديل 2026.. كم يبلغ سعرها؟
تأتي إكسيد ES موديل 2026 ضمن فئة السيارات السيدان متوسطة الحجم، وتطرح بمنظومة دفع كهربائية ذات مدى موسع REEV، مع تقديمها عبر فئتين مختلفتين من حيث التجهيزات والأداء ونظام الدفع.

تويوتا تستعد لإطلاق الأيقونة لاند كروزر 2027 هايبرد
تواصل تويوتا تعزيز تواجدها عالميًا، حيث تستعد لطرح نسخة هجينة جديدة من لاند كروزر 300 موديل 2027 في السوق اليابانية، ضمن تحديثات تستهدف مواصلة تطوير واحدة من أبرز سيارات الشركة في فئة المركبات الرياضية متعددة الاستخدامات.

اسعار شيفروليه لانوس موديل 2019 المستعملة في مصر
تعتبر السيارات المستعملة من أكثر المركبات داخل السوق المصري ‏‏المحلي ‏انتشارا، والذي يضم الكثير من الأشكال للطرازات المختلفة ‏بها، ‏فمنها الاقتصادية ‏والمتوسطة وأيضا الفارهة.‏

5 سيارات بسعر اقتصادي في مصر .. لو هتشتري زيرو
يلعب عامل السعر أهمية كبيرة ضمن أركان المعادلة الشرائية، وخاصة للمقلبين على فرصة شراء سيارة جديدة، أو للتحديث، إلى جانب التنوع المطروح بين الموديلات، سواء من ناحية التجهيزات الفنية والتقنية أو التصميم.

سعر وموصفات بايك X55 2027 في السعودية
تنتمي بايك X55 موديل 2027 إلى فئة السيارات الكروس أوفر الرياضية، وتواصل السيارة تعزيز حضورها في السوق السعودي مع طرح موديلات 2027، والتي تتوفر بفئتين من التجهيزات. 

البلاستيك الأسود يسيطر على سيارات الـSUV.. موضة تصميم أم حماية عملية؟
أصبح البلاستيك الأسود غير المطلي أحد أكثر العناصر انتشارا في تصميم سيارات الـSUV والكروس أوفر الحديثة، حيث يظهر بوضوح حول أقواس العجلات، وأسفل الأبواب، وعلى العتبات الجانبية والمصدات، بينما يمتد في بعض الطرازات ليغطي مساحات كبيرة من الهيكل الخارجي.

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