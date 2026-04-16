العملاق الصيني .. ماذا تقدم بايك BJ80 الرياضية؟

تعزز بايك الصينية من تواجدها عالميًا في مجال صناعة السيارات، من خلال طرح مجموعة كبيرة من الاصدارات، ومنها النسخة الرياضية العملاقة BJ80، والتي تنتمي إلى عائلة الـ SUV.

أبعاد وتصميم بايك BJ80

تعتمد السيارة بايك BJ80 على هيكل كبير نسبيًا، حيث يصل طولها إلى 4,765 مم، مع عرض يبلغ 1,975 مم وارتفاع يقترب من 1,985 مم، وترتكز على قاعدة عجلات بطول 2,800 مم، بينما يبلغ وزن السيارة دون ركاب ما بين 2,285 و2,300 كجم.

تم تجهيز السيارة بايك BJ80 بوحدات إضاءة أمامية بتقنية LED، مع مصابيح نهارية تعمل بنفس التقنية، إلى جانب المصابيح الخلفية، كما ترتكز على جنوط ألمنيوم بقياس 20 بوصة في الأمام والخلف، مع التصميم الرياضي.

محرك بايك BJ80

تعتمد السيارة بايك BJ80 على محرك بنزين مكون من 6 أسطوانات على شكل V بسعة 3.0 لتر، مزود بشاحنين توربينيين، ما يتيح إنتاج قوة تصل إلى 300 حصان، مع عزم دوران يبلغ 420 نيوتن متر.

ويرتبط هذا المحرك بناقل حركة أوتوماتيكي من 8 سرعات، مع نظام دفع رباعي، وتحقق السيارة معدل استهلاك وقود يبلغ نحو 11.9 كم لكل لتر، مع خزان وقود بسعة 88 لترًا.

تجهيزات بايك BJ80

تأتي بايك BJ80 بشاشة معلومات وترفيه بقياس 8 بوصات تدعم الاتصال عبر البلوتوث، إلى جانب شاشة عدادات رقمية بقياس 10.25 بوصة لعرض بيانات القيادة، كما تم تجهيز السيارة بعجلة قيادة متعددة الوظائف لتسهيل التحكم، وتشمل التجهيزات نظام تكييف هواء أوتوماتيكي متعدد المناطق، ما يسمح بتوزيع الهواء بشكل متوازن داخل السيارة، كما تأتي المقاعد بخاصية التعديل الكهربائي.

تم تزويد السيارة بحزمة من أنظمة السلامة الأساسية، تشمل نظام المكابح المانعة للانغلاق، والتوزيع الإلكتروني لقوى الكبح، إلى جانب نظام التحكم في الجر والثبات الإلكتروني، كما تتوفر أنظمة مساعدة مثل مساعد صعود المرتفعات ومساعد نزول المنحدرات، وحساسات ركن خلفية وكاميرات خارجية، بالإضافة إلى نظام تثبيت السرعة وعدد من الوسائد الهوائية لتوفير الحماية.