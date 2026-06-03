قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
نابولي يتعاقد مع هويلاند قادمًا من مانشستر يونايتد
تصعيد خطير يهدد الأمن الإقليمي.. البحرين تُدين استمرار الاعتداءات الإيرانية على الكويت
تأمين طاقة الصيف الحالي.. مدبولي يتابع الموقف التنفيذي لـ 49 مشروعا لتدعيم شبكة الكهرباء
وزير التموين يكشف مفاجأة: احتياطي استراتيجي ضخم للسلع.. وبرنامج جديد للدعم قريبًا
قيد مؤقت لشركات جديدة وإشادة دولية.. نائب رئيس الوزراء يبحث تسريع "الطروحات الحكومية"
من فيديو على الفيس بوك للكلابشات.. كيف أسقطت شقيقتان مُتحرشـي السيدة زينب؟
طاقم مكسيكي بقيادة إسكوبيدو لإدارة ودية مصر والبرازيل استعدادا لكأس العالم 2026
المرافعة تؤجل محاكمة 29 متهما بـ خلية العملة الإرهابية لـ 5 سبتمبر
نتنياهو: إيران لم توافق بعد على إخراج المواد النووية وسط ضغوط متزايدة لإنجاز اتفاق
بشرى للمُستحقين.. وزير التموين يكشف خطة تطوير منظومة الدعم | فيديو
لقطة لافتة في نهائي أمم أفريقيا للناشئين.. لاعب السنغال يحتفل أمام فوزي لقجع ثم يصافحه بعد التتويج
رئيس الوزراء يتابع الإطلاق الرسمي لـ"رقمنة المعاشات".. وصرف 42 مليار جنيه لـ 10.2 مليون مستحق بالمنظومة الجديدة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

احذر.. هذه الاطعمة تزيد أعراض التهاب المفاصل

هذه الاطعمة تزيد أعراض التهاب المفاصل
هذه الاطعمة تزيد أعراض التهاب المفاصل
رنا عصمت

بعض الأطعمة تؤثر على نشاط الالتهاب داخل الجسم وتزيد الأعراض عند بعض المرضى، مثل الألم والتيبس والتورم والتعب و ألم المفاصل لذلك فإن الانتباه لنوعية الغذاء يساعد على تحسين راحة الجسم وتقليل تهيج الأعراض عند كثير من الأشخاص.

لذا قدمت الدكتورة سهام سوقية ، عبر صفحتها الرسمية على الفيسبوك، بعض الاطعمة التى تزيد من التهاب الجسم.

- ما الأطعمة التي قد تزيد الأعراض ؟؟

 - السكريات والمشروبات المحلاة :

الحلويات - المشروبات الغازية - العصائر الجاهزة - وبعض أنواع الصلصات مثل دبس الرمان والكاتشب

كل هذه الأطعمة تحتوي على نسب مرتفعة من السكريات السريعة التي ترفع المؤشرات الالتهابية داخل الجسم وتزيد الإجهاد التأكسدي

كما أن الإفراط بها بشكل مستمر ينعكس على نشاط الالتهاب والمناعة عند بعض مرضى المفاصل مما يؤدي إلى زيادة الخمول والتيبس وألم المفاصل عند البعض

.

- اللحوم المصنعة والدهون الثقيلة :

النقانق - اللانشون - المقالي - الدهون المهدرجة - الإفراط باللحوم الحمراء والوجبات الدسمة

هذه الأطعمة غنية بالدهون المشبعة والمواد المصنعة التي تزيد الالتهاب داخل الجسم وترفع بعض المؤشرات الالتهابية المرتبطة بآلام المفاصل

كما أن الاعتماد على أنظمة غذائية غير متوازنة تحتوي على كميات عالية من الدهون والبروتينات مع إهمال الخضار والألياف قد يزيد تهيج الأعراض

.

- الأطعمة التي تحتوي على الجلوتين :

الخبز الأبيض - المعجنات - بعض أنواع المعكرونة - الأطعمة المصنوعة من القمح والشعير

الغلوتين لا يسبب مشكلة عند جميع الناس

لكن عند وجود حساسية غلوتين أو Celiac disease / سيلياك

فإن تناوله قد يزيد الالتهاب واضطرابات الجهاز الهضمي والتعب العام مما ينعكس أيضا على آلام الجسم والمفاصل

.

- الإفراط بالملح والأطعمة المصنعة :

الشيبس - المعلبات - الأطعمة كثيرة الصوديوم

الإفراط بهذه الأطعمة يؤدي إلى احتباس السوائل ورفع الالتهاب داخل الجسم عند بعض الأشخاص

كما أن كثرة الأطعمة المصنعة ترتبط غالبا بنمط غذائي غير صحي يؤثر على صحة المفاصل والجسم بشكل عام

.

- أطعمة مفيدة للمفاصل :

1 - السمك - وزيت الزيتون

2- الخضار - والفواكه الطازجة

3 - المكسرات النيئة باعتدال

4 - شرب الماء بشكل كافي

5 - الحفاظ على وزن مناسب لأن زيادة الوزن تزيد الضغط والالتهاب بالمفاصل

هذه الاطعمة تزيد أعراض التهاب المفاصل التهاب المفاصل اطعمة تزيد التهاب المفاصل أعراض التهاب المفاصل

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مدير التعليم الإعدادي

بسبب فيديو ولية الأمر .. إقالة مدير التعليم الإعدادي بالقليوبية وايقافه عن العمل

الرئيس السيسي

الرئيس السيسي يصدر قرارا جمهوريا جديدا

سارة خليفة

سارة خليفة أمام المحكمة بتهمة هتك عرض سائقها

ماذا حدث بين ولية أمر تلميذ ومدير التعليم الإعدادي في القليوبية؟

ذنبي إيه إنك حلوة.. ماذا حدث بين ولية أمر تلميذ ومدير التعليم الإعدادي في القليوبية؟ (القصة الكاملة)

نتيجة الصف الأول الإعدادي برقم الجلوس والاسم 2026

نتيجة الصف الأول الإعدادي برقم الجلوس والاسم 2026 الترم الثاني ..الآن بالدرجات

نتيجة الصف الأول الثانوي برقم الجلوس والاسم 2026

نتيجة الصف الأول الثانوي برقم الجلوس والاسم 2026 ..بالدرجات في جميع المواد

كهربا

كهربا يوجه رسالة شكر إلى محمود الخطيب بسبب أزمة الغرامة

امتحانات الشهادة الإعدادية 2026

انطلاق امتحانات الشهادة الإعدادية 2026 غدًا بالقاهرة والجيزة وعدد من المحافظات | شوف جدولك

ترشيحاتنا

مسابقة الأب القدوة 2026

باقي 12 يوم.. شروط وخطوات وموعد التقديم لمسابقة الأب القدوة 2026

محافظ الغربية

محافظ الغربية يعتمد تحديث المخطط الاستراتيجي للمحلة الكبرى

السكة الحديد

تعديلات على جداول تشغيل القطارات خلال الصيف.. قرار عاجل من "السكة الحديد"

بالصور

احذر.. هذه الاطعمة تزيد أعراض التهاب المفاصل

هذه الاطعمة تزيد أعراض التهاب المفاصل
هذه الاطعمة تزيد أعراض التهاب المفاصل
هذه الاطعمة تزيد أعراض التهاب المفاصل

ماذا يحدث للجسم عند تناول البطيخ يومياً؟

ماذا يحدث للجسم عند تناول البطيخ يومياً؟
ماذا يحدث للجسم عند تناول البطيخ يومياً؟
ماذا يحدث للجسم عند تناول البطيخ يومياً؟

طرق طبيعية لتبريد المنزل دون تكييف

طرق طبيعية لتبريد المنزل دون تكييف
طرق طبيعية لتبريد المنزل دون تكييف
طرق طبيعية لتبريد المنزل دون تكييف

لوك كاجوال.. ريهام حجاج تستعرض رشاقتها

ريهام حجاج
ريهام حجاج
ريهام حجاج

فيديو

احمد سعد

"كوتي".. أحمد سعد يطلق أولى أغنيات الألبوم الفرفوش

سرقة عم شعبان أثناء نومه

سرقوا ثمن دوائه وهو نائم.. قرار عاجل من التنمية المحلية يخص بائع جرائد حلوان

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الدكتور محمد الورداني

د. محمد ورداني يكتب: من يحمي قطرة المياه .. الإعلام أم الجمهور؟!

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب : الملك سوبك إم ساف الثاني

وائل الغول

وائل الغول يكتب : مكالمة الأوغاد

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب : أم صلاح والحارة الضيقة

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب : الأمان والونس والعفوية .. الثالوث الذي يحفظ الحب حيًا

المزيد