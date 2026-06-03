احذر.. هذه الاطعمة تزيد أعراض التهاب المفاصل

بعض الأطعمة تؤثر على نشاط الالتهاب داخل الجسم وتزيد الأعراض عند بعض المرضى، مثل الألم والتيبس والتورم والتعب و ألم المفاصل لذلك فإن الانتباه لنوعية الغذاء يساعد على تحسين راحة الجسم وتقليل تهيج الأعراض عند كثير من الأشخاص.

لذا قدمت الدكتورة سهام سوقية ، عبر صفحتها الرسمية على الفيسبوك، بعض الاطعمة التى تزيد من التهاب الجسم.

- ما الأطعمة التي قد تزيد الأعراض ؟؟

- السكريات والمشروبات المحلاة :

الحلويات - المشروبات الغازية - العصائر الجاهزة - وبعض أنواع الصلصات مثل دبس الرمان والكاتشب

كل هذه الأطعمة تحتوي على نسب مرتفعة من السكريات السريعة التي ترفع المؤشرات الالتهابية داخل الجسم وتزيد الإجهاد التأكسدي

كما أن الإفراط بها بشكل مستمر ينعكس على نشاط الالتهاب والمناعة عند بعض مرضى المفاصل مما يؤدي إلى زيادة الخمول والتيبس وألم المفاصل عند البعض

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- اللحوم المصنعة والدهون الثقيلة :

النقانق - اللانشون - المقالي - الدهون المهدرجة - الإفراط باللحوم الحمراء والوجبات الدسمة

هذه الأطعمة غنية بالدهون المشبعة والمواد المصنعة التي تزيد الالتهاب داخل الجسم وترفع بعض المؤشرات الالتهابية المرتبطة بآلام المفاصل

كما أن الاعتماد على أنظمة غذائية غير متوازنة تحتوي على كميات عالية من الدهون والبروتينات مع إهمال الخضار والألياف قد يزيد تهيج الأعراض

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- الأطعمة التي تحتوي على الجلوتين :

الخبز الأبيض - المعجنات - بعض أنواع المعكرونة - الأطعمة المصنوعة من القمح والشعير

الغلوتين لا يسبب مشكلة عند جميع الناس

لكن عند وجود حساسية غلوتين أو Celiac disease / سيلياك

فإن تناوله قد يزيد الالتهاب واضطرابات الجهاز الهضمي والتعب العام مما ينعكس أيضا على آلام الجسم والمفاصل

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- الإفراط بالملح والأطعمة المصنعة :

الشيبس - المعلبات - الأطعمة كثيرة الصوديوم

الإفراط بهذه الأطعمة يؤدي إلى احتباس السوائل ورفع الالتهاب داخل الجسم عند بعض الأشخاص

كما أن كثرة الأطعمة المصنعة ترتبط غالبا بنمط غذائي غير صحي يؤثر على صحة المفاصل والجسم بشكل عام

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- أطعمة مفيدة للمفاصل :

1 - السمك - وزيت الزيتون

2- الخضار - والفواكه الطازجة

3 - المكسرات النيئة باعتدال

4 - شرب الماء بشكل كافي

5 - الحفاظ على وزن مناسب لأن زيادة الوزن تزيد الضغط والالتهاب بالمفاصل