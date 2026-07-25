تسببوا في حملها| قرار عاجل بشأن المتهمين بالتعدي على فتاة من ذوي الهمم بالمرج

قررت جهات التحقيق المختصة بالقاهرة، تجديد حبس 3 متهمين 15 يومًا على ذمة التحقيقات، لاتهامهم بالتعدي على فتاة من ذوي الهمم والتسبب في حملها بمنطقة المرج.



تفاصيل الواقعة

وكشفت التحقيقات أن النيابة تواصل استكمال إجراءاتها في القضية، حيث قررت عرض المجني عليها على لجنة متخصصة بوزارة التضامن الاجتماعي لتقييم حالتها، إلى جانب انتظار نتائج الفحوص الطبية والتقارير الفنية اللازمة لاستكمال التحقيقات.





وبحسب ما أورده دفاع المجني عليها، فإن الفتاة تعاني من إعاقة ذهنية، وأكدت في أقوالها تعرضها للاعتداء من جانب 3 أشخاص، وهو ما أدى إلى حملها، لتبدأ الجهات المختصة في اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.





وكانت الأجهزة الأمنية قد ألقت القبض على المتهمين عقب تلقي البلاغ، وتم عرضهم على نيابة المرج الجزئية، التي أمرت بحبسهم على ذمة التحقيقات، كما قررت عرض المجني عليها على مصلحة الطب الشرعي لإجراء الكشف الطبي، وإعداد تقرير يتضمن بيان حالتها والإصابات التي لحقت بها، وإثبات حالة الحمل ومدى ارتباطها بالواقعة محل التحقيق.





وتواصل جهات التحقيق استكمال التحقيقات وسماع أقوال الأطراف المعنية، في انتظار ورود تقارير الطب الشرعي والجهات المختصة، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في القضية