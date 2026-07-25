سماع الشهود في محاكمة 24 متهما بخلية مدينة نصر.. بعد قليل

تستمع الدائرة الثانية إرهاب، المنعقدة بمجمع محاكم بدر، برئاسة المستشار وجدى عبد المنعم، بعد قليل، للشهود في محاكمة 24 متهما في القضية رقم 21574 لسنة 2024 جنايات مدينة نصر، في القضية المعروفة بخلية مدينة نصر.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار وجدي عبد المنعم، رئيس المحكمة وعضوية المستشارين عبد الجليل مفتاح وضياء عامر، الرئيسين بمحكمة استئناف القاهرة.

كشفت تحقيقات النيابة العامة تولي المتهم الأول وآخرين قيادة جماعة إرهابية تستخدم القوة والعنف والتهديد والترويع، والغرض منها الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع ومصالحه وأمنه للخطر وتعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحريات الشخصية للمواطنين والإضرار بالسلام الاجتماعى.

وأضافت التحقيقات انضمام باقي المتهمين في القضية لتلك الجماعة الإرهابية مع العلم بأغراضها، ووجه لأخرين اتهامات بتمويل الإرهاب.