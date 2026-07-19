قرار عاجل في أولى جلسات محاكمة سيدة و6 آخرين بالانضمام لجماعة إرهابية بالمطرية

قررت الدائرة الأولى إرهاب، المنعقدة بمجمع محاكم بدر، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، مساء اليوم الأحد، تأجيل أولى جلسات محاكمة سيدة و6 آخرين بالانضمام لجماعة إرهابية في المطرية في القضية رقم 6883 لسنة 2026 جنايات المطرية، المقيدة برقم 2479 لسنة 2025 حصر أمن دولة عليا، لجلسة 7 سبتمبر المقبل، لمناقشة شاهد الإثبات الأول.

عقدت الجلسة برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني رئيس المحكمة وعضوية المستشارين غريب عزت ووائل عمران وأمانة سر ممدوح عبد الرشيد.

كشفت تحقيقات النيابة العامة قيام المتهمين بالانضمام لجماعة إرهابية الغرض الدعوة للإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر، وتعطيل أحكام الدستور والقانون، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحريات الشخصية للمواطنين، والاضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.