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اليوم .. محاكمة 68 متهمًا بالانضمام لجماعة إرهابية في خلية التجمع
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

اليوم .. محاكمة 68 متهمًا بالانضمام لجماعة إرهابية في خلية التجمع

محكمة
محكمة
رامي المهدي

تنظر الدائرة الأولى إرهاب، المنعقدة بمجمع محاكم بدر، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني،  محاكمة 68 متهمًا بالانضمام لجماعة إرهابية في القضية رقم 12567 لسنة 2024، جنايات التجمع.

عقدت الجلسة برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني وعضوية المستشارين وائل عمران وغريب عزت ومحمود زيدان.

كشفت تحقيقات النيابة العامة أنه خلال الفترة من عام 1992 وحتي 3 نوفمبر 2024، المتهمون من الأول وحتي الـ41 تولوا قيادة جماعة إرهابية الغرض منها الدعوة للإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وآمنة للخطر، وتعطيل أحكام الدستور والقانون، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحريات الشخصية للمواطنين، والاضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.

وأضافت التحقيقات أن المتهمين من الثاني والأربعون وحتي الأخير انضموا لتلك الجماعة الإرهابية مع علمهم بأغراضها، ووجه لبعض المتهمين اتهامات بتمويل الإرهاب.

محاكم بدر المستشار محمد السعيد الشربيني جنايات التجمع

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