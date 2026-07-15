"الزيدي" يوجه بتشكيل لجنة لتحديد شكل العلاقة الأمنية والعسكرية بين العراق والولايات المتحدة

وجه القائد العام للقوات المسلحة العراقية رئيس مجلس الوزراء، علي فالح الزيدي، بتشكيل لجنة لتحديد شكل العلاقة الأمنية والعسكرية بين العراق والولايات المتحدة، وصياغة العلاقة ضمن محددات السيادة العراقية ومتطلباتها.

وقال الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية صباح النعمان - في بيان أوردته وكالة الأنباء العراقية (واع)- "إن الزيدي، أجرى مباحثات رسمية في مقر وزارة الحرب الأمريكية مع وزير الحرب بيت هيغسيث اشتملت استعراضاً شاملاً للعلاقات الأمنية والعسكرية بين العراق والولايات المتحدة".

وأضاف "كما شهدت المباحثات الاتفاق على تطوير الدعم والتعاون في مجال التدريب ورفع مستوى قدرات القوات المسلحة العراقية بمختلف صنوفها، والتعاون التقني والفني والتكنولوجي والرقمي في مجالات التطبيقات الأمنية والعسكرية، والمعدّات والتسليح، والحفاظ على السيادة ".

وأشار الناطق إلى أنه "وفي إثر المباحثات، وجّه القائد العام للقوات المسلحة العراقية بتشكيل لجنة معنية بالتواصل مع الجانب الأمريكي، لتحديد شكل العلاقة الأمنية والعسكرية بين البلدين، في ضوء الاستعداد للانسحاب الكامل للقوات الأمريكية العاملة ضمن التحالف الدولي لمحاربة /داعش/، والذي سينتهي في 30 سبتمبر القادم، وأن تصاغ العلاقة ضمن محددات السيادة العراقية ومتطلباتها، وفق منهج دعم السلطة الكاملة لقواتنا المسلحة على الأراضي العراقية كونها قادرة على حماية العراق أرضاً وجواً".