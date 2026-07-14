تحذير خطير من شعبة البن: حالات تسمم وإسهال بسبب البن المغشوش

فجر مصطفى الشيخ، رئيس شعبة البن، مفاجأة صادمة من العيار الثقيل حول طبيعة وجودة القهوة المتداولة في الأسواق المصرية حالياً.

وأكد الشيخ، في مداخلة هاتفية ببرنامج 90 دقيقة الذي تقدمه الإعلامية بسمة وهبة على شاشة قناة المحور، أن الفوضى طالت قطاعاً واسعاً من المعروض، معلناً أن 80% من البن المعروض في جمهورية مصر العربية مغشوش وغير مطابَق للمواصفات الطبيعية للقهوة.

وكشف الشيخ أن 70% من الكافيهات الفخمة جداً تعمل في البن المضروب والمغشوش وتقدمه لزبائنها بأسعار مرتفعة للغاية.

وحذر مصطفى الشيخ من تداعيات صحية خطيرة بدأت تظهر على أرض الواقع نتيجة تناول هذه المواد المغشوشة، معلناً أن الشعبة رصدت بالفعل حالات تسمم وإصابات بالإسهال الشديد بسبب تناول البن المغشوش في الكافيهات والمحلات.



وأشار إلى أن الأمر لا علاقة له بالتجار الشرفاء الملتزمين بالمعايير، بل يرجع إلى ممارسات دخيلة وأطراف تسعى لتحقيق أرباح سريعة على حساب صحة المواطنين.

وشدد على ضرورة استمرار وتكثيف الحملات الرقابية بالتنسيق مع الجهات الأمنية والتنفيذية لضبط مصانع بير السلم وملاحقة المتورطين في تزييف وتعبئة البن المضروب.