أول تعليق من فتاة الزواج القسري بالغربية بعد التحقيق مع والدها

علقت "ندا.ا" المعروفة إعلاميا بفتاة الزواج القسري عقب اخلاء سبيلها من سراي النيابة العامة بقولها :""اتصالحت مع أبويا امام جهات التحقيق وميرضنيش حبسه" .

الصلح خير

وكان مركز ومدينة بسيون بمحافظة الغربية شهد استمرار حالة من الصدمة والوجيعة بين صفوف الأسر والعائلات عقب شيوع نبأ إتهام فتاة تدعي "ندي.ا" 21 سنة إلي والدها وشقيقتها بالضغط عليها سعيا بالزواج القسري إلي أشخاص خليجيين عرب من حاملي الجنسيات السعودية وغيرها مقابل مبالغ مالية تتراوح ما بين "100 الف جنيه إلي 600 الف جنيه ".

في المقابل كشفت جدو فتاة الزواج القسري بالغربية بقولها :بنت ابني كثيرة الخلافات معه ودائما طمعانه يكتب لها الشقه بعد وفاه امها وزواجها شقيقاتها ..حسبنا الله ونعم الوكيل شقيان طول عمره عليهم " .

تحرك نيابي عاجل

واضافت جده الفتاة في تصريحات خاصة بقولها "خلافات بينها مع والدها بسبب طلب تمليكها شقة مقابل زواجها من خليجي وفعلا كل اسرة أمنيتها تطمن علي بناتها مع زوج ميسور " .

من ناحية أخري انتقدت أحدي الفتيات من شقيقات الفتاة بقولها :"أختنا كثيرة الاعتداء علي والدها بالسب والقذف لاعتراضها علي الزواج فضلا عن ارتباطها في علاقة عاطفية غير مشروعة بالشاب أخر " .

واضافت شقيقة الفتاة صاحبة الفيديو بقولها "احنا تلات بنات وهي الصغيرة وراقصة تنصاع للأسرة بسبب سلوكها الغير سوي وابونا مسئول عن زاوية مسجد في مدينة بسيون ويخاف الله فينا حقيقة" .

مصادر رقابية

في المقابل أفادت مصادر مقربة من اسرة الفتاة أن هناك كافيه شهير يقع بأحد الشوارع والميادين الرئيسية بالمدينة يحوي سماسرة أبرزهما "سعد .ا" والسيدة تدعي " نعيمة " للإتفاق حول ترشيح فتيات للزواج من جنسيات عربية وعلي رأسهم سعوديين مقابل الحصول على أموال .

وكان المحامي العام الأول لنيابات غرب طنطا الكلية بمحافظة الغربية أعطي توجيهاته العاجلة بفتح تحقيق عاجل مع فتاة الزواج القسري عقب اتهام أفراد اسرتها بمحاولة بيعها بمقابل مادي 600 الف جنيه للزواج بأحد الخليجيين والعرب واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال الواقعة.

كما وجهت النيابة العامة بقرار حجز والد الفتاة علي ذمة التحقيقات لحين ورود تحريات المباحث حول الواقعة وسماع أقوال شهود عيان من جيرانها وتفريغ كاميرات مراقبه بمحيط محل إقامتها للوقوف علي صحة أقوالها خلال الفيديو المتداول من عدمه .





وكانت جهات التحقيق استمعت إلي أقوال الأب والفتاة للتأكد من وجود سمسار متخصص في تزويج الفتيات إلي الخليجيين من العرب من عدمه .



تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية اليوم من ضبط فتاة وأبوها بتهمه الزواج القسري مقابل 600 الف جنيه للخليجيين من العرب وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

وتعود أحداث الواقعة حينما تلقت الاجهزه الامنيه بمديرية أمن الغربية إخطارا رصد عبر مواقع التواصل الاجتماعي حول فيديو متداول للفتاة عشرينية تتهم والدها لمحاوله بيعها وتزويجها إلي خليجين من العرب بنطاق دائرة مركز بسيون .

تفاصيل الواقعة

وبتقنين الإجراءات الأمنية وبأعداد الاكمنه الثابته والمتحركة تمكن ضباط مباحث مركز شرطة بسيون برئاسة الرائد محمد الشباسي وقوات من الشرطة السرية والنظامية من ضبط الفتاة والوالدها مقيمين بنطاق دائرة مركز بسيون .

وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.