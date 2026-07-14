متحدث الشباب والرياضة: الدولة تضع خطة لتهيئة الأجواء لمنتخب مصر قبل كأس الأمم الأفريقية

قال محمد الشاذلي، المتحدث باسم وزارة الشباب والرياضة، إن أوضح أن اجتماع وزير الشباب والرياضة جوهر نبيل، مع المهندس هاني أبو ريدة رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، والنائب أحمد دياب، رئيس رابطة الأندية المحترفة ورئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس الشيوخ، اليوم يأتي استكمالًا لتنفيذ توجيهات القيادة السياسية، ممثلة في الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال تكريمه لمنتخب مصر بعد الإنجاز التاريخي الذي تحقق في منافسات كأس العالم.

أضاف خلال مداخلة في برنامج "كل الأبعاد"، المذاع على قناة إكسترا نيوز، وتقدمه الإعلامية هدير أبوزيد، أن التوجيهات ركزت على الحفاظ على المناخ العام، وتهيئة جميع الأجواء اللازمة لاستمرار هذه الطفرة الكبيرة التي يعيشها المنتخب الوطني، إلى جانب الاهتمام باكتشاف المواهب في كرة القدم، ودعم الكوادر الوطنية في مختلف عناصر المنظومة، سواء داخل الأندية أو المنتخبات، بالتنسيق مع الاتحاد المصري لكرة القدم ورابطة الأندية المحترفة.

وأوضح أن الاجتماع ناقش قرب انطلاق منافسات الدوري المصري الممتاز الشهر المقبل، مع التأكيد على ضرورة مراعاة توقيتات بداية الدوري ونهايته، وفترات التوقف الدولية، وراحة اللاعبين، خاصة أننا مقبلون في شهر سبتمبر على أول معسكر للمنتخب الوطني استعدادًا لتصفيات كأس الأمم الأفريقية 2027.

وعن الاستعداد لتصفيات كأس الأمم الأفريقية، أكد أن هناك توجيه واضح من القيادة السياسية لجميع القائمين على منظومة الرياضة، وخاصة كرة القدم، بأن ما تحقق للمنتخب الوطني في كأس العالم لم يكن وليد الصدفة، وإنما جاء نتيجة توافر جميع عناصر النجاح، سواء من خلال دعم الحكومة المصرية أو الاتحاد المصري لكرة القدم، إلى جانب الاعتماد على قيادة وطنية للمنتخب، وهو ما سبق أن أكدت عليه القيادة السياسية، ومن ثم، هناك توجيه باستمرار هذا النجاح والبناء عليه، ليشمل جميع المنتخبات الوطنية.

سيبدأ التنفيذ الفعلي للمعسكرات الرسمية

وأشار إلى أنه سيبدأ التنفيذ الفعلي للمعسكرات الرسمية في شهر سبتمبر، مع تنسيق كامل بين مسابقات الدوري وكأس مصر وباقي البطولات المحلية، بما يتوافق مع احتياجات الجهاز الفني للمنتخب، وصولًا إلى التصفيات ثم نهائيات كأس الأمم الأفريقية.