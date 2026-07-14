سر الاحتفال الشهير لإمام عاشور.. نجم منتخب مصر يكشف مفاجأة

حل إمام عاشور لاعب منتخب مصر والنادي الأهلي، ضيفا على الإعلامية منى الشاذلي في برنامج " معكم " المذاع على قناة " أون".



وقال إمام عاشور :" علاقتي مع الكابتن حسام حسن جيدة للغاية وأشكر حسام حسن إني كنت جزء من منتخب مصر في المونديال ولما عرفت إني مع المنتخب كنت مبسوط جدا".

وتابع إمام عاشور :" لاعيبة المنتخب كانت مركزة إنها تعمل حاجة لشعب مصر مش نلعب 3 ماتشات ونرجع "، مضيفا:" إحنا عملنا ماتشات كويسة في فترة الاستعداد للمونديال سواء امام أسبانيا او السعودية أو البرازيل ".



وأكمل إمام عاشور :" أنا بتفائل بالمشية اللي بعملها بعد أي جول أجيبه "، مضيفا:" وأنا بشوط بشوف الزاوية اللي بشوط فيها الكورة وببقى عارف إنها هتدخل جول ".

ولفت إمام عاشور :" تسجيل هدف مبكر في شباك بلجيكا في المونديال أعطانا دفعة كبيرة طوال المباراة ".