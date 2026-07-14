مونوريل شرق النيل يستقبل رحلة ترفيهية وتثقيفية لأطفال كنيسة مارجرجس بقويسنا

في إطار تنفيذ توجيهات وزارة النقل بتعزيز دورها المجتمعي، ونشر الوعي بين الأطفال والنشء بأهمية مشروعات النقل الجماعي الحديثة والصديقة للبيئة، استقبل مشروع مونوريل شرق النيل وفدًا من أطفال كنيسة مارجرجس بمدينة قويسنا، في زيارة ترفيهية وتثقيفية مميزة.

وتضمنت الزيارة تنظيم رحلة مجانية على متن المونوريل، انطلقت من محطة مدينة الفنون والثقافة إلى محطة الإستاد ثم العودة مرة أخرى إلى محطة مدينة الفنون والثقافة، حيث استمتع الأطفال بتجربة فريدة أتاحت لهم التعرف عن قرب على أحدث وسائل النقل الجماعي الذكي في مصر، وما تتميز به من تقنيات حديثة ومستويات متقدمة من الأمان والراحة والكفاءة التشغيلية.



وأعرب الأطفال ومرافقوهم عن سعادتهم البالغة بهذه الزيارة، مؤكدين إعجابهم بما شهده المونوريل من تطور تكنولوجي ومستوى حضاري في التشغيل والخدمات المقدمة، مشيدين بما تمثله هذه المشروعات القومية من نقلة نوعية في منظومة النقل المصرية، ودورها في توفير وسائل نقل عصرية وآمنة وصديقة للبيئة تخدم مختلف فئات المجتمع.