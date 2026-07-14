لحماية السيارات من درجات الحرارة المرتفعة خلال فصل الصيف، يجب الحرص على ركنها في الظل، واستخدام عاكس الزجاج الأمامي لتقليل الحرارة الداخلية، وافحص مستوى سائل التبريد والإطارات بانتظام لضمان القيادة الآمنة وتجنب الأعطال المفاجئة على الطريق.

نصائح لحماية السيارة من تأثير الحرارة المرتفعة

- نصائح لحماية السيارة من تأثير الحرارة المرتفعة :

نصائح لحماية السيارة من تأثير الحرارة المرتفعة

فحص المياه والزيوت

تأكد من مستوى سائل الردياتير والزيوت بانتظام، وإذا كنت بحاجة إلى تزويد المياه والمحرك ساخن، افعل ذلك والمحرك يعمل.

تجنب التعديلات غير المطابقة

احذر من تركيب المصفحات السفلية المقلدة لأنها تحتجز الحرارة.

حماية الأسطح والفرش

نصائح لحماية السيارة من تأثير الحرارة المرتفعة

استخدم عاكس للزجاج الأمامي لمنع تلف وتشقق لوحة القيادة وعجلة القيادة واستخدم مرطبات مخصصة للمقاعد الجلدية.

تخلص من المواد الخطرة

لا تترك أبداً الأجهزة الإلكترونية أو العطور والمواد القابلة للاشتعال داخل السيارة لتجنب خطر انفجارها.

نصائح لحماية السيارة من تأثير الحرارة المرتفعة

طريقة التبريد السريع

عند ركن السيارة في الشمس، افتح النوافذ أولاً وقم بتشغيل المروحة لطرد الهواء الساخن قبل استخدام التكيف .

حماية الطلاء والبطارية

استخدم أغطية السيارات العازلة لحماية هيكل السيارة الخارجي وبطارية السيارة من الحرارة المرتفعة التي تقلل من عمرها الافتراضي.

نصائح لحماية السيارة من تأثير الحرارة المرتفعة

ركن السيارة

تجنب ركن السيارة تحت الأشجار مباشرة لتفادي تساقط بقايا الطيور وأوراق الأشجار التي تتفاعل مع الحرارة وتتلف الطلاء.