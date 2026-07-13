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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

مواصفات بي ام دبليو IX3 موديل 2027 الكهربائية

بي ام دبليو IX3 موديل 2027
بي ام دبليو IX3 موديل 2027
إبراهيم القادري
نتيجة الدبلومات الفنية 2026

ينتشر داخل سوق السيارات المصري العديد من طرازات السيارات الجديدة موديل 2027 الكهربائية، وذلك من أجل تلبية رغبة المواطنين في الحصول على سيارات مزودة بتكنولوجيا حديثة، تتماشى مع مستقبل صناعة السيارات.

بي ام دبليو IX3 موديل 2027

وجاءه هذه الإصدارات بعد استقرار سوق السيارات المصري، ومن بينها: بي ام دبليو IX3 موديل 2027، وتنتمي IX3  لفئة السيارات الـ SUV الرياضية متعددة الاستخدامات .

أبعاد بي ام دبليو IX3 موديل 2027

بي ام دبليو IX3 موديل 2027

تأتى سيارة بي ام دبليو IX3 موديل 2027 في سوق السيارات المصري بطول 4782 مم، وعرض 1895 مم، وارتفاع 1635 مم، وبها قاعدة عجلات بطول 2897 مم .

محرك بي ام دبليو IX3 موديل 2027

بي ام دبليو IX3 موديل 2027

تستمد سيارة بي ام دبليو IX3 موديل 2027 قوتها من بطارية سعة 113.4 كيلووات/ساعة، وبها عزم دوران 645 نيوتن/متر، ويمكنها قطع مسافة تصل إلي 805 كم/ساعة بالشحنة الواحدة قبل الحاجة لإعادة شحنها من جديد، وتتسارع من وضع السكون وصولا إلي 100 كم/ساعة في مدة 4.9 ثانية، وبها قوة 469 حصان، وتصل سرعتها القصوي إلي 210 كم/ساعة، ومقترن بها علبة تروس أوتوماتيك .

مواصفات بي ام دبليو IX3 موديل 2027

بي ام دبليو IX3 موديل 2027

تحتوي سيارة بي ام دبليو IX3 موديل 2027 علي الكثير من المميزات من ضمنها، مدخل AUX، وبها مدخل USB، وبها بلوتوث، وبها عجلة قيادة متعددة الاستخدامات، وبها Front Speakers، وبها Rear speakers، وجنوط رياضية، وبها مقاعد كهربائية، وبها إنذار، وبها مصابيح ضباب، وبها كاميرا خلفية، وبها GPS، وبها مثبت سرعة، وبها قفل مركزى للأبواب .

بي ام دبليو IX3 موديل 2027

بالاضافة إلي ان سيارة بي ام دبليو IX3 موديل 2027 بها، زر لـ تشغيل و إيقاف المحرك بدون مفتاح، وبها نوافذ كهربائية، وبها زجاج فاميه، وبها تكيف، وبها ريموت كنترول، وبها مرايات كهربائية، وبها فرش مقاعد من الجلد، وبها باور ستيرنج، وبها نظام ذكى لركن السيارة، وبها كراسي كهربائية، وبها فتحة سقف بانوراما، وبها شاشة متعددة الوسائط تعمل باللمس، وبها نظام اقفال للأبواب يعمل باللمس، وبها Rear Seat Entertainment .

سعر بي ام دبليو IX3 موديل 2027

بي ام دبليو IX3 موديل 2027

تباع سيارة بي ام دبليو IX3 موديل 2027 في سوق السيارات المصري بفئة واحدة سعرها 4 مليون و 900 ألف جنيه .

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