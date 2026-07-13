دونج فنج ماجي 2026 تباع بهذه المواصفات

يضم سوق السيارات المصري الكثير من إصدارات السيارات الجديدة موديل 2026، وذلك من أجل تلبية رغبة المواطنين في الحصول على سيارات مزودة بتكنولوجيا حديثة، تتماشى مع مستقبل صناعة السيارات.

سيارة دونج فنج ماجي موديل 2026 الجديدة

وتوافرت هذه الطرازات بعد استقرار سوق السيارات المصري، ومن بينها: دونج فنج ماجي موديل 2026، وتنتمي السيارتين لفئة السيارات الــ SUV الرياضية متعددة الاستخدامات .

أبعاد دونج فنج ماجي موديل 2026

سيارة دونج فنج ماجي موديل 2026 الجديدة

تأتى سيارة دونج فنج ماجي موديل 2026 في سوق السيارات المصري بطول 4650 مم، وعرض 1905 مم، وارتفاع 1630 مم، وبها قاعدة عجلات بطول 2775 مم .

محرك دونج فنج ماجي موديل 2026

سيارة دونج فنج ماجي موديل 2026 الجديدة

تستمد سيارة دونج فنج ماجي موديل 2026 قوتها من محرك سعة 1500 سي سي تيربو، وتنتج قوة 204 حصان، وتتسارع من 0-100 كم/ساعة في مدة 8.5 ثانية، وبها عزم دوران 305 نيوتن/متر، ومقترن بها علبة تروس أوتوماتيك .

مواصفات دونج فنج ماجي موديل 2026

تمتلك سيارة دونج فنج ماجي موديل 2026 الكثير المميزات من ضمنها، نظام الفرامل المانع للانغلاق-ABS، ووسائد هوائية للسائق، ووسائد هوائية للركاب، ووسائد هوائية جانبية، وبها نظام توزيع قوة الفرامل EBD .

سيارة دونج فنج ماجي موديل 2026 الجديدة

بالاضافة إلي ان سيارة دونج فنج ماجي موديل 2026 بها أيضا، حساسات للركن، وبها ESP، وبها نظام إيموبليزر ضد السرقة، وبها نظام الثبات الإلكترونى، وبها Daytime running lights، وبها Equipped for disabled، وبها Tyre pressure sensor، وبها Xenon Headlights، وبها Front Camera، وبها Immobilizer Key، وبها Alarm/Anti-Theft System .

سعر دونج فنج ماجي موديل 2026

سيارة دونج فنج ماجي موديل 2026 الجديدة

الفئة الأولي من سيارة دونج فنج ماجي موديل 2026 تباع في سوق السيارات المصري بسعر مليون و 190 ألف جنيه .

الفئة الثانية من سيارة دونج فنج ماجي موديل 2026 تباع في سوق السيارات المصري بسعر مليون و 290 ألف جنيه .