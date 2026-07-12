تختار ايه .. اي ام اي ام 6 إم جينيسيس‎ جي في 60 موديل 2026

يوجد داخل سوق السيارات المصري العديد من طرازات السيارات الجديدة موديل 2026، وذلك من أجل تلبية رغبة المواطنين في الحصول على سيارات مزودة بتكنولوجيا حديثة، تتماشى مع مستقبل صناعة السيارات.

وجاءه هذه الإصدارات بعد استقرار سوق السيارات المصري، ومن بينها: اي ام اي ام 6 و جينيسيس‎ جي في 60 موديل 2026 ، وتنتمي السيارتين لفئة السيارات الـ SUV الكهربائية .

أبعاد جينيسيس‎ جي في 60 موديل 2026

جينيسيس‎ جي في 60 موديل 2026

تأتى سيارة جينيسيس‎ جي في 60 موديل 2026 في سوق السيارات المصري بطول 4545 مم، وعرض 1890 مم، وارتفاع 1580 مم، وبها قاعدة عجلات بطول 2900 مم .

محرك جينيسيس‎ جي في 60 موديل 2026

جينيسيس‎ جي في 60 موديل 2026

تحصل سيارة جينيسيس‎ جي في 60 موديل 2026 علي قوتها من بطارية سعة 84 كيلووات/ساعة، وبها عزم دوران 350 نيوتن/متر، وبها قوة 225 حصان، ويمكنها قطع مسافة 561 كم/ساعة بالشحنة الواحدة قبل الحاجة لإعادة شحنها من جديد، وتتسارع من 0-100 كم/ساعة في مدة 7.8 ثانية، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك .

سعر جينيسيس‎ جي في 60 موديل 2026

جينيسيس‎ جي في 60 موديل 2026

الفئة الأولي من سيارة جينيسيس‎ جي في 60 موديل 2026 تباع في سوق السيارات المصري بسعر 2 مليون و 600 ألف جنيه .

الفئة الثانية من سيارة جينيسيس‎ جي في 60 موديل 2026 تباع في سوق السيارات المصري بسعر 3 مليون و 250 ألف جنيه .

الفئة الثالثة من سيارة جينيسيس‎ جي في 60 موديل 2026 تباع في سوق السيارات المصري بسعر 3 مليون و 550 ألف جنيه .

أبعاد اي ام اي ام 6 موديل 2026

اي ام اي ام 6 موديل 2026

تتوافر سيارة اي ام اي ام 6 موديل 2026 في سوق السيارات المصري بطول 4904 مم، وعرض 1988 مم، وارتفاع 1669 مم، وبها قاعدة عجلات بطول 2950 مم .

محرك اي ام اي ام 6 موديل 2026

اي ام اي ام 6 موديل 2026

يمكن لـ سيارة اي ام اي ام 6 موديل 2026 ان تقوم بقطع مسافة 730 كم/ساعة بالشحنة الواحدة قبل الحاجة لإعادة شحنها من جديد، وتتسارع من وضع السكون وصولا إلي 100 كم/ساعة في مدة 5.4 ثانية، وبها بطارية سعة 100 كيلووات/ساعة، وبها عزم دوران 500 نيوتن/متر، وبها قوة 402 حصان، ومقترن بها علبة تروس أوتوماتيك .

سعر اي ام اي ام 6 موديل 2026

اي ام اي ام 6 موديل 2026

تباع سيارة اي ام اي ام 6 موديل 2026 في سوق السيارات المصري بفئة واحدة سعرها 2 مليون و 575 ألف جنيه .