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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

سعر بي إم دبليو X3 موديل 2026 في السعودية

بي ام دبليو X3 موديل 2026
بي ام دبليو X3 موديل 2026
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تعزز BMW من تواجدها في السوق السعودي عبر مجموعة متنوعة من الطرازات الرياضية متعددة الاستخدامات، ومن بينها X3 موديل 2026 التي تواصل حضورها ضمن هذه الفئة مع مجموعة من التجهيزات الفنية وخيارات متعددة لمنظومة الحركة.

أبعاد بي ام دبليو X3 موديل 2026

تأتي بي إم دبليو X3 الجديدة بنسبة طول بلغت 4,755 مم، بينما يصل عرضها إلى 1,920 مم، في حين يبلغ ارتفاعها 1,660 مم، كما ترتكز على قاعدة عجلات بطول 2,865 مم، ويتراوح الوزن بدون ركاب بين 2,495 و2,625 كجم بحسب الفئة، فيما تبلغ سعة صندوق الأمتعة الخلفي 570 لترًا.

بي ام دبليو X3 موديل 2026

بي ام دبليو X3 فئة xDrive20 

تأتي الفئة xDrive20 بمحرك بنزين تيربو سعة 2.0 لتر، مدعومًا بنظام هجين خفيف يعمل بجهد 48 فولت، ويضم محركًا كهربائيًا بقوة 11 حصانًا وعزم دوران يبلغ 200 نيوتن متر. 

وتبلغ القوة الإجمالية لهذه المنظومة 190 حصانًا مع عزم دوران يصل إلى 310 نيوتن متر، بينما تنتقل القوة إلى جميع العجلات عبر نظام دفع كلي وناقل حركة أوتوماتيكي مكون من ثماني سرعات.

بي ام دبليو X3 موديل 2026

كما تسجل السيارة معدل استهلاك وقود يبلغ 14.7 كيلومتر لكل لتر، وتحتاج إلى 8.5 ثانية للتسارع من الثبات حتى سرعة 100 كيلومتر في الساعة.

بي ام دبليو X3 الفئة xDrive30 

تعتمد الفئة xDrive30 على محرك بنزين تيربو رباعي الأسطوانات بسعة 2.0 لتر، مع نظام هجين خفيف بجهد 48 فولت ومحرك كهربائي يولد 11 حصانًا.

ويطور محرك البنزين قوة تبلغ 258 حصانًا وعزم دوران يصل إلى 400 نيوتن متر، فيما يعمل ناقل الحركة الأوتوماتيكي المكون من ثماني سرعات على نقل القوة إلى نظام الدفع الكلي.

بي ام دبليو X3 موديل 2026

وتبلغ معدلات استهلاك الوقود 14.7 كيلومتر لكل لتر، بينما تصل سعة خزان الوقود إلى 65 لترًا، وتسجل السيارة سرعة قصوى تبلغ 210 كيلومترات في الساعة، مع قدرة على التسارع من السكون إلى 100 كيلومتر في الساعة خلال 6.3 ثانية.

بي ام دبليو X3 الفئة M50 xDrive 

تعد الفئة M50 xDrive النسخة الأقوى ضمن تشكيلة X3 موديل 2026، حيث تعتمد على محرك بنزين تيربو سداسي الأسطوانات بسعة 3.0 لتر، إلى جانب نظام هجين خفيف بجهد 48 فولت ومحرك كهربائي بقوة 11 حصانًا.

وتنتج المنظومة قوة إجمالية تبلغ 398 حصانًا مع عزم دوران يصل إلى 580 نيوتن متر، بينما يتولى ناقل حركة أوتوماتيكي من ثماني سرعات توزيع القوة على نظام الدفع الكلي.

بي ام دبليو X3 موديل 2026

وتحقق السيارة معدل استهلاك وقود يبلغ 13.6 كيلومتر لكل لتر، وتأتي بخزان وقود سعته 65 لترًا، كما تبلغ سرعتها القصوى 210 كيلومترات في الساعة، في حين تحتاج إلى 4.6 ثانية فقط للوصول من الثبات إلى سرعة 100 كيلومتر في الساعة.

سعر بي إم دبليو X3 موديل 2026 في السعودية

تقدم بي إم دبليو X3 موديل 2026 في السوق السعودي بسعر يبدأ من 274,000 ريال.

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