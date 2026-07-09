تصل لـ 625 حصانا.. مواصفات BMW جران كوبيه 2026

تقدم BMW الألمانية مجموعة واسعة من سياراتها في مختلف الأسواق العالمية، وتعد طرازات الفئة الثامنة من أبرز السيارات الفاخرة التي تحمل هوية العلامة، ومن بينها النسخة جران كوبيه التي تجمع بين التصميم الرياضي والأداء العالي.

أبعاد BMW جران كوبيه

تعتمد BMW جران كوبيه 2026 على أبعاد خارجية تقدر بطول يبلغ 5082 مم، بينما يصل العرض إلى 1932 مم، مع ارتفاع يبلغ 1407 مم، وترتكز على قاعدة عجلات بطول 3023 مم، ويصل الوزن دون ركاب إلى 2085 كيلوجرامًا، بينما توفر السيارة مساحة تخزين خلفية تبلغ 440 لترًا، كما ترتكز السيارة على عجلات قياس 20 بوصة في الأمام والخلف، مصنوعة من الألمنيوم.

BMW جران كوبيه 2026

محركات BMW جران كوبيه 2026

توفر BMW جران كوبيه 2026 أكثر من خيار للمحركات، حيث تبدأ بفئة 840i المزودة بمحرك بنزين سعة 3.0 لتر توين تيربو مكون من 6 أسطوانات، ويتصل بناقل حركة أوتوماتيكي من 8 سرعات.

وتعتمد السيارة على نظام الدفع الخلفي، ويحقق استهلاكًا للوقود يصل إلى 13.7 كيلومترًا لكل لتر، فيما تبلغ سرعته القصوى 250 كيلومترًا في الساعة، ويتسارع من الثبات إلى 100 كيلومتر في الساعة خلال 5.4 ثانية.

BMW جران كوبيه 2026

وتقدم أيضًا فئة 840i xDrive التي تعتمد على المحرك نفسه، لكنها تأتي مع نظام دفع كلي للعجلات، وتنتج قوة تبلغ 333 حصانًا مع عزم دوران يصل إلى 500 نيوتن متر، ويرتبط المحرك بناقل حركة أوتوماتيكي من 8 سرعات، بينما تنخفض مدة التسارع إلى 5.1 ثانية.

نسخ الأداء الأعلى بمحرك V8

تعتمد BMW على محرك V8 سعة 4.4 لتر مزود بشاحني توربو، حيث تأتي فئة M850i xDrive بقوة 530 حصانًا وعزم دوران يبلغ 750 نيوتن متر، مع نظام دفع كلي وناقل حركة أوتوماتيكي من 8 سرعات.

وتصل السيارة إلى سرعة 100 كيلومتر في الساعة من الثبات خلال 3.9 ثانية، بينما تبلغ سرعتها القصوى 250 كيلومترًا في الساعة، ويصل معدل استهلاك الوقود إلى 10.6 كيلومتر لكل لتر.

BMW جران كوبيه 2026

وتقدم النسخة الأعلى أداءً M8 Competition المحرك نفسه بعد تطويره ليولد قوة تبلغ 625 حصانًا مع عزم دوران يصل إلى 750 نيوتن متر، وتعتمد على نظام الدفع الكلي وناقل حركة أوتوماتيكي من 8 سرعات.

وتتمكن هذه الفئة من الانطلاق من الثبات إلى 100 كيلومتر في الساعة خلال 3.2 ثانية فقط، بينما ترتفع سرعتها القصوى إلى 305 كيلومترات في الساعة، مع خزان وقود سعته 68 لترًا واستهلاك وقود يبلغ 10.6 كيلومتر لكل لتر.