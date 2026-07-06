ألفا روميو جوليا تتحول إلى وحش DTM بقوة 750 حصانًا

تعتاد أوساط عشاق السيارات الكلاسيكية ماديًا على رؤية منصات قديمة يتم تحديثها بتقنيات وهندسة القرن 21 المتطورة؛ حيث ننبهر باستمرار بإبداعات استثنائية مثل عملاء بورش المخصصين من "ثيون دايزاين" أو تصاميم 911 خفيفة الوزن المصنوعة من ألياف الكاربون النقي.

ولكن، قررت شركة ناشئة إيطالية طموحة تدعى “SGT أوتوموبيلي” قلب هذا السيناريو بالكامل لعام 2026 الحالي ماديًا؛ فبدلًا من تحديث شاسيه قديم، أخذت الشركة سيارة سيدان رياضية حديثة كليًا وأعادت تصميمها عكسيًا لتتحول إلى أيقونة سباقات تورينج الأسطورية التاريخية.

وتحت مسمى SGT-55 يأتي هذا الابتكار المثير كتحية إجلال مادية لسيارة ألفا روميو "155 DTM" الشهيرة التي هيمنت بصورة مطلقة على سباقات السيارات السياحية الأوروبية عام 1993.

ويقبع تحت هذا الهيكل الكلاسيكي الهجومي شاسيه سيارة جوليا كوادريفوليو المعاصرة الرائعة؛ حيث يقدم هذا النهج العبقري مزيجًا رائعًا من نوستالجيا السباقات الكلاسيكية مع موثوقية الهندسة المعاصرة، وهو توجه جريء يعيد تعريف الحدود التقليدية لبناء السيارات المخصصة ماديًا.

هيكل خارق من الكاربوتيتانيوم يمحو ملامح جوليا

قامت الشركة الإيطالية باستبدال الهيكل الخارجي لجوليا بالكامل لتقدم مركبة عريضة ومنخفضة للغاية مصنوعة من توليفة تقنية متطورة تشمل ألياف الكاربون، الكيفلار، ومادة الكاربوتيتانيوم الفائقة التي تدمج صلابة الكاربون مع تحمّل التيتانيوم.

وتتميز السيارة بواجهة أمامية مربعة ذات مصابيح مستطيلة كلاسيكية ورفارف عريضة منتفخة تحاكي بدقة ملامح سيارات السباق للتسعينيات، مع تزويدها بجناح خلفي ضخم ثلاثي المستويات يوفر قوة ضغط هوائي هائلة تضمن ثبات المركبة فوريًا عند السرعات العالية على الحلبات والطرقات.

وامتدت التعديلات الجذرية إلى المقصورة الداخلية التي تخلصت تمامًا من مفهوم سيارات السيدان العائلية ذات الأربعة أبواب؛ إذ جرى لحام الأبواب الخلفية بالكامل وتجريد المقصورة من مقاعدها الخلفية ومكونات الرفاهية الزائدة لتقليص الوزن الإجمالي ماديًا.

وتحولت المقاعد الأمامية إلى مقاعد سباق حاضنة محاطة بقفص حماية مدمج (Roll Cage) ونظام إطفاء حرائق، مع الحفاظ تكتيكيًا على عمل منظومة تكييف الهواء والوسائد الهوائية لضمان إمكانية قيادتها بشكل قانوني على الطرقات العامة بأريحية كاملة.

تعديلات ميكانيكية مرعبة تصل بالقدرة الحصانية إلى 750 حصانًا

لم تكن منظومة الحركة أقل إبهارًا من التصميم الخارجي؛ ففي الوقت الذي باتت فيه نسخ كوادريفوليو المصنعية بقوة 520 حصانًا نادرة ومطلوبة بشدة في الأسواق العالمية حاليًا، نجحت إس جي تي في تحرير طاقات إضافية هائلة من محرك الست أسطوانات بسعة 2.9 لتر ثنائي التيربو.

وتأتي النسخة القياسية "سترادالي" بثلاث خرائط برمجة مخصصة للمحرك تتيح رفع القوة تدريجيًا لتصل إلى 620 حصانًا في وضعية كورسا، بينما تنفرد النسخة الرائدة "تروفيو" (Trofeo) بتزويد المحرك بسوبرشارجر مخصص يرفع القوة التشغيلية إلى 750 حصانًا كاملة وعزم دوران يبلغ 800 نيوتن متر فوريًا.

ويتصل المحرك بناقل حركة أوتوماتيكي من نوع "زد إف" (ZF) بثماني سرعات جرى إعادة ضبطه ليحاكي أداء نواقل الحركة التتابعية الخاصة بسيارات السباق الحقيقية.

ولتكريم إرث السيارة التاريخية التي تميزت بنظام دفع رباعي متطور في التسعينيات، قامت الشركة بتطوير نظام دفع كلي مخصص وقابل للتعديل بالكامل داخل مقصورة القيادة؛ حيث يمكن للسائق توزيع العزم بنسبة 50/50 المتوازنة أو الانتقال إلى توزيع رياضي بنسبة 20/80، وصولًا إلى نمط الدفع الخلفي الخالص بنسبة 100% المخصص للانجراف الفوري (Drift Mode).

كشفت شركة SGT أوتوموبيلي أن إنتاج طراز "55-إس جي تي" سيكون محدودًا وصارمًا للغاية؛ حيث سيقتصر خط الإنتاج فوريًا على 55 نسخة فقط من فئة سترادالي و55 نسخة من فئة تروفيو، مما يضمن ندرة استثمارية كبرى لجامعي السيارات الفاخرة.

وتبدأ السلسلة بإنتاج 10 نسخ خاصة تحت مسمى "إصدار الافتتاح" (Opening Edition) مخصصة حصريًا لسفراء العلامة التجارية ماديًا، بسعر مبدئي يقارب 500 ألف يورو للنسخ الأولى، على أن ترتفع التكلفة فوريًا للنسخ اللاحقة المخصصة حسب الطلب الفردي لكل عميل.

وسجلت السيارة النموذجية الأولى "بروتو زيرو" ظهورها الديناميكي العلني الأول أمام الجماهير في معرض ميلانو مونزا للسيارات لعام 2026 الحالي، لتثبت الشركة عمليًا أن المشروع يتجاوز مجرد رسومات رقمية إلى واقع ميكانيكي هادر على أرض حلبة مونزا الأسطورية.

وتعد هذه الأيقونة التي صممها رواد الصناعة ستيفانو لو بارتولو، إيمانويل بومبوي، ودييجو يوديتشي، بمثابة صياغة فنية وهندسية فريدة تمزج بين الموثوقية المعاصرة لخطوط إنتاج ألفا روميو الحالية والروح القتالية الشرسة لعصر سباقات الـ DTM الذهبي.