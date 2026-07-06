مدمن مخدرات .. القبض على شخص تعدى على والدته بالضرب بدار السلام

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات منشور مدعوم بمقطع فيديو تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن تضرر سيدة من نجلها، لكونه من متعاطي المواد المخدرة، وقيامه بإتلاف كاميرات المراقبة أمام الشقة محل سكنها، والتعدي عليها بالضرب وسرقتها في القاهرة.

وبالفحص، أمكن التوصل إلى الشاكية، وهي ربة منزل مسنة، مقيمة بدائرة قسم شرطة دار السلام بالقاهرة، وبسؤالها أفادت بتضررها من نجلها على النحو المشار إليه.

وألقت الأجهزة الأمنية القبض على المتهم، وهو عاطل ومقيم بذات الدائرة، وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة، مرجعًا ذلك إلى وجود خلافات بينه ووالدته حول الميراث الخاص بالعقار محل سكنهما، وعدم قيامها بمساعدته ماديًا.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.