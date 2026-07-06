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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

بسبب حادث دراجة نارية.. القبض على طرقى مشاجرة ببنى سويف

المتهمين
المتهمين
مصطفى الرماح

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن حدوث مشاجرة بين عدد من الأشخاص والتعدى على بعضهم بالسب والضرب ببنى سويف .

بالفحص تبين أنه بتاريخ 2/ الجارى حدثت مشاجرة بين طرف أول (أحد الأشخاص ، وزوجته "القائمة على تصوير مقطع الفيديو مصابة بسحجة بالكتف الأيسر" ، ووالدته ، إثنين من أقاربهم) ، وطرف ثان : (سائق "الظاهر بمقطع الفيديو مصاب بكدمة بالفك" ، وزوجته ، إثنين من أقاربهما) جميعهم مقيمين بدائرة مركز شرطة ناصر ، وذلك لإصطدام أحد أفراد الطرف الثانى بالدراجة النارية قيادته بأحد أفراد الطرف الأول قاموا على إثر ذلك بالتعدى على بعضهم بالسب والضرب .

أمكن ضبط طرفى المشاجرة ، وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكابهم الواقعة على النحو المشار إليه .

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق .
 

الأجهزة الأمنية التواصل الإجتماعى بنى سويف

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