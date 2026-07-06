تراجع بقوة .. آخر تحديث لسعر الذهب الآن

واصلت أسعار الذهب في مصر تراجعها خلال تعاملات اليوم الإثنين 6 يوليو 2026، بالتزامن مع انخفاض أسعار الأوقية في الأسواق العالمية، لتسجل جميع الأعيرة خسائر جديدة مقارنة بتعاملات أمس، وسط ترقب المستثمرين لتطورات الأسواق العالمية واتجاهات أسعار الفائدة.

وجاءت خسائر الذهب اليوم على النحو التالي:

عيار 24

سجل 6674 جنيهًا للجرام، منخفضًا بنحو 35 جنيهًا مقارنة بسعر أمس البالغ 6709 جنيهات.

عيار 21

سجل 5839.75 جنيهًا للجرام، منخفضًا بنحو 30.63 جنيهًا مقارنة بـ5870.38 جنيهًا أمس.

عيار 18

سجل 5005.50 جنيهًا للجرام، منخفضًا بنحو 26.25 جنيهًا مقارنة بـ5031.75 جنيهًا أمس.

عيار 14

سجل 3893.17 جنيهًا للجرام، منخفضًا بنحو 20.41 جنيهًا مقارنة بـ3913.58 جنيهًا أمس.

سعر الجنيه الذهب

تراجع إلى 46718 جنيهًا، فاقدًا 245 جنيهًا مقارنة بسعر أمس البالغ 46963 جنيهًا.

سعر الأوقية عالميًا

هبطت أوقية الذهب إلى 207584.60 جنيهًا (ما يعادل 4161 دولارًا)، مقابل 208673.23 جنيهًا أمس، لتخسر نحو 1088.63 جنيهًا، في انعكاس مباشر لتراجع المعدن الأصفر في الأسواق العالمية.

أسعار الذهب اليوم في مصر

عيار 24: 6674 جنيهًا.

عيار 21: 5839.75 جنيهًا.

عيار 18: 5005.50 جنيهًا.

عيار 14: 3893.17 جنيهًا.

الجنيه الذهب: 46718 جنيهًا.