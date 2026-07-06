ارتفاع حصيلة ضحايا زلزالي فنزويلا إلى 3535 قتيلا

أعلنت السلطات الفنزويلية، اليوم الإثنين، ارتفاع حصيلة ضحايا الزلزالين اللذين ضربا البلاد أواخر يونيو الماضي إلى 3535 قتيلا، فيما لا يزال نحو 18 ألف شخص بلا مأوى.

وقال رئيس الجمعية الوطنية الفنزويلية خورخي رودريجيز، في تصريحات أوردتها وسائل الإعلام المحلية، إن أحدث حصيلة رسمية تشير إلى إصابة 16 ألفا و740 شخصا، بينما بلغ عدد المشردين 17 ألفا و854 شخصا، جراء الزلزالين اللذين ضربا العاصمة كاراكاس والمناطق الساحلية المجاورة في 24 يونيو الماضي.

وتسبب الزلزالان، اللذان بلغت قوتهما 7.2 و7.5 درجة على مقياس ريختر، ووقعا بفارق ثوانٍ، في أضرار بشرية ومادية واسعة، فيما تواصل السلطات عمليات الإغاثة وإيواء المتضررين.