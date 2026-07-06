شها حلو على منتخب مصر.. حكيم يحتفل بنجاح أغنية نص ملعب قلبي



أعرب النجم الكبير حكيم عن سعادته الكبيرة بالنجاح الذي حققته أحدث أغنياته "نص ملعب قلبي"، والتي حظيت بردود أفعال واسعة منذ طرحها، بعدما تصدرت قوائم الترند وتفاعلت معها الجماهير بشكل لافت، بالتزامن مع انتصارات منتخب مصر في بطولة كأس العالم، لتتحول إلى واحدة من الأغنيات الأكثر تداولًا خلال الفترة الأخيرة.



وقال حكيم في تصريحات له: "الحمد لله.. الأغنية حلوة ووشها حلو على المنتخب"، معربًا عن أمنياته باستمرار انتصارات الفراعنة، ومؤكدًا أن ارتباط الأغنية بأجواء الفرحة التي يعيشها الجمهور المصري ضاعف من نجاحها ومنحها مكانة خاصة لدى عشاق كرة القدم والموسيقى على حد سواء.



وأوضح نجم الاغنية الشعبية حكيم أن فكرة الأغنية جاءت مختلفة، إذ تعتمد على عدد من المصطلحات والمفردات المستوحاة من عالم كرة القدم، لكنها تقدم في قالب غنائي إيقاعي عصري يجمع بين البساطة والابتكار، وهو ما ساهم في وصولها إلى مختلف الفئات العمرية، وجعلها حاضرة بقوة في الاحتفالات والتجمعات الجماهيرية.

وأضاف أن النجاح الحقيقي لأي عمل فني يقاس بمدى وصوله إلى الناس وقدرته على ملامسة مشاعرهم، معربًا عن امتنانه للجمهور على الدعم الكبير الذي حظيت به الأغنية منذ اللحظات الأولى لطرحها، ومؤكدًا أن هذا التفاعل يمثل دافعًا قويًا لتقديم المزيد من الأعمال التي تواكب نبض الشارع وتلامس وجدان الجمهور.

واختتم حكيم تصريحاته بالتأكيد على أن الموسيقى والرياضة يجمعهما هدف واحد، وهو نشر الطاقة الإيجابية وصناعة لحظات الفرح، معربًا عن أمله في أن تواصل أغنية "نص ملعب قلبي" رحلتها الناجحة، بالتزامن مع استمرار مشوار منتخب مصر وتحقيق المزيد من الإنجازات.

نص ملعب قلبي من كلمات حازم إكس، وألحان كريم الصباغ، وتوزيع فلسطيني، وتحمل الأغنية طابعًا خاصًا ومختلفًا .

ويواصل نجم الأغنية الشعبية حكيم من خلال "نص ملعب" رهانه على التجديد وتقديم أفكار موسيقية مبتكرة، مستفيدًا من خبرته الطويلة ومسيرته الحافلة بالنجاحات، والتي جعلته واحدًا من أبرز نجوم الغناء الشعبي في الوطن العربي، وصاحب بصمة فنية خاصة نجحت في الوصول إلى مختلف الأجيال.



وتقول كلمات الأغنية: كل ده ممل وأنت كراميل، أنت كراميل على لساني تلجهم ساح وأنت تفاح أنت تفاح أمريكاني كل ده Stop وأنت خد حب أنت خد حب أنت حبيبي، كنت في عذاب وأنت عناب انت عناب جرالي ريقي، يا نص ملعب قلبي العب ورقص قلبي باصيلي حضن يا قلبي وانا هستلم علي قلبي قلبي قلبي، كلهم نار وانت سكرانت سكر جايلي نقاوة قربهم ويل وانت كوكتيل، انت كوكتيل مكس حلاوة كلهم نو وانت Hello انت Hello قرب جمبي، جرحوني الناس وانت اناناس انت اناناس رطب قلبي .