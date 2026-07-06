ترامب: فيفا اتخذ القرار الصحيح برفع إيقاف بالوجون قبل مواجهة بلجيكا

يرى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا اتخذ القرار الصحيح بإلغاء البطاقة الحمراء لمهاجم منتخب بلاده فولارين بالوجون وذلك بعد طلبه من إنفانتينو.

وقال ترامب في تصريحات صحفية: "اللجنة اتخذت القرار الصحيح بشأن رفع الإيقاف عن فولارين بالوجون، وليس من العدل أن يستبعد فيفا أحد أفضل لاعبي الولايات المتحدة".

وأوضح الرئيس الأمريكي أنه طلب مراجعة الواقعة، مؤكدًا أن التدخل الذي أدى إلى طرد بالوجون "لم يكن يستحق الإيقاف"، كما كشف أنه تحدث مباشرة مع رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم جياني إنفانتينو بشأن البطاقة الحمراء.

وكان بالوجون قد تعرض للطرد خلال مواجهة الولايات المتحدة أمام البوسنة والهرسك في دور الـ32، بعدما سجل ثلاثة أهداف في المباراة، ليواجه عقوبة الإيقاف التلقائي عن مباراة واحدة.

إلا أن الاتحاد الدولي لكرة القدم قرر تعليق تنفيذ عقوبة الإيقاف تحت المراقبة، مع الإبقاء على البطاقة الحمراء في سجله التأديبي، وهو ما أتاح للمهاجم الأمريكي المشاركة في مواجهة بلجيكا، وذلك بعد طلب تقدم به الرئيس الأمريكي لإعادة النظر في القرار.