شوبير ينتقد قرار فيفا برفع الإيقاف عن مهاجم أمريكا: اللي حصل ده مهلبية

انتقد الإعلامي أحمد شوبير قرار الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" برفع الإيقاف عن مهاجم منتخب أمريكا فلوريان بالجون بعد أن تم طرده في المباراة السابقة.

وقال أحمد شوبير في تصريحات إذاعية: "الكورة فيها حاجات عجيبة وغريبة ومريبة يعني أيه اللاعب اللي هو بالجون لاعب منتخب أمريكا انطرد في المباراة الأخيرة أمام البوسنة والهرسك قوم أيه عمنا ترامب رئيس أمريكا طلع قال أنا بشكر إنفانتينو عشان شال الطرد الظالم بتاع بالجون".

وتابع شوبير: "طبعا ترامب ميعرفش الكورة مدورة ولا مربعة، ولا هى بيضا ولا زرقا ولا له أي علاقة بيها لكن قالوا له كلم ترامب وهو صاحبك وبتدلعه وبيدلعك فكلمه وخلص الموضوع وإنفانتينو قال سمعا وطاعة أحلامك أوامر يا ريس".

وتابع شوبير: "فيفا قال لك استندوا على بند بيسمح لهم بتعليق العقوبة، وقال لك كريستيانو كان عنده عقوبة 3 مباريات قبل كده وتجاوزا عن أخر مباراتين وترامب مش يسكت قال لك لأ شكرا للفيفا".

وختم شوبير: "على الطرف الثاني في بلجيكا أعربوا عن استيائهم مما حدث وقالوا القرار يتعارض مع نزاهة كرة القدم ومع لوائح المسابقة وقالوا هندرس الأمر بشكل دقيق"، وسخر شوبير متابعا: ولا دقيق ولا عجين ده الموضوع بقى لوبيا خالص ومهلبية بالمكسرات، أمتى بقه هتخلصوا دراسة تكون البطولة خلصت واللي حصل حصل".