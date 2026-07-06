كارثة في كريت| اليونان تخلي قرية بالكامل.. وعشرات رجال الإطفاء والمروحيات يكافحون الحرائق

يكافح رجال الإطفاء، اليوم الاثنين، 3 حرائق غابات في جزيرة كريت، التي صُنفت معظمها، إلى جانب جزر أخرى في بحر إيجة الأوسط، ضمن المناطق المعرضة لخطر حرائق كبير، في حين أمرت سلطات الحماية المدنية بإخلاء قرية واحدة.

ولم ترد أنباء فورية عن وقوع إصابات أو أضرار في الممتلكات.

وأفادت إدارة الإطفاء بأن مروحيتين لإسقاط المياه تُنفذان طلعات جوية للسيطرة على حريق هائل يلتهم الغابات والأراضي الزراعية في منطقة إيرابيترا شرق جزيرة كريت، إلى جانب 49 رجل إطفاء و13 سيارة إطفاء على الأرض.

وتم إرسال تنبيهات فورية إلى هواتف سكان وزوار قرية براميانا لإخلائهم كإجراء احترازي بالتوجه إلى مدينة إيرابيترا.

وفي منطقة هيراكليون بوسط الجزيرة، قامت مروحية بإسقاط المياه لمساعدة 30 رجل إطفاء مع 9 سيارات إطفاء في مكافحة حريق غابات في منطقة غازي، بينما تمت السيطرة جزئيًا على حريق آخر في منطقة فيانوس بهيراكليون.

كما صُنفت مناطق وسط وشرق جزيرة كريت، إلى جانب جزر ساموس وإيكاريا وخيوس في بحر إيجة، ضمن المناطق المعرضة لخطر حرائق الغابات بدرجة عالية جدًا (4 من 5).

أما منطقة أثينا الكبرى، وجزيرة إيفيا، وغرب كريت، ومعظم جزر بحر إيجة، وأجزاء من شمال البيلوبونيز، فتقع ضمن المنطقة المعرضة لخطر حرائق الغابات بدرجة 3، وفقًا لسلطات الحماية المدنية.

وتندلع عشرات حرائق الغابات يوميًا خلال فصول الصيف الحارة والجافة في اليونان، ففي عام 2018، دمر حريق هائل بلدة ماتي الساحلية شرق أثينا، وأودى بحياة 104 أشخاص، كما لقي شخصان مصرعهما، الأسبوع الماضي، في حريق غابات بالقرب من مدينة سالونيك الساحلية الشمالية.