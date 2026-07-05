اليونان تسيطر على حريق هائل بالقرب من سالونيك شمال البلاد

أعلنت إدارة الإطفاء اليونانية، اليوم، احتواء حريق غابات هائل اندلع خلال الليل، أسفر عن تدمير مصنعين ودفع السلطات إلى إخلاء ثلاث قرى ومركز رعاية لذوي الهمم بالقرب من مدينة سالونيك شمال اليونان.

وذكرت إدارة الإطفاء، حسبما أوردت صحيفة (كاثيميريني) اليونانية، أن 160 رجلًا من فرق الإطفاء، مدعومين بـ 52 سيارة إطفاء وخمسة أطقم أرضية وطائرتين ومروحيتين، لا يزالوا متواجدين في موقع الحادث في ضاحية أوريوكاسترو التي تقع شمال غرب سالونيك.

وتعمل فرق الإطفاء على منع اندلاع النيران من جديد في المصنعين الذين دمرهما الحريق، وهما مصنع لإعادة التدوير ومصنع للنسيج، إذ تقوم بعمليات رش مستمرة لتبريد النقاط الساخنة حول الموقعين.

ومن المتوقع أن تستمر عمليات رش المياه من الجو طوال اليوم لمنع اندلاع حرائق جديدة والحد من انبعاث المواد التي قد تشكل خطراً في الغلاف الجوي.

وأعلنت إدارة الإطفاء الليلة الماضية اعتقال رجل يبلغ 76 عامًا للاشتباه في تسببه في اندلاع الحريق. وقال المحققون إن الرجل اعترف بأن الشرر الناتج عن القيادة الخطرة لسيارته هو ما أشعل الحريق ومن المتوقع أن يمثل أمام النيابة العامة في وقت لاحق من اليوم .

وأصيب أربعة من رجال الإطفاء خلال إخماد الحريق، إذ نُقل ثلاثة منهم إلى المستشفى بسبب مشكلات في الجهاز التنفسي.