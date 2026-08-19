انتهت الأزمة .. خبر سار لجماهير الزمالك بشأن عودة «بيزيرا»

كشف عبد الناصر محمد، مدير الكرة بنادي الزمالك، عن تطورات جديدة بشأن موقف البرتغالي خوان بيزيرا، لاعب الفريق، وإمكانية عودته للانتظام في تدريبات الأبيض خلال الفترة المقبلة.

وقال عبد الناصر محمد، في تصريحات تلفزيونية: "موضوع بيزيرا خلص.. واللاعب هينضم للفريق الأسبوع الجاي"، ليعلن بذلك انتهاء أزمة اللاعب واقتراب عودته إلى صفوف الزمالك.

وكان “بيزيرا” قد غاب عن معسكر الزمالك استعدادًا للموسم الجديد، إلى جانب أحمد الجفالي، ما أدى إلى تأكد غيابهما عن مواجهة الاتحاد السكندري في الجولة الأولى من بطولة الدوري المصري الممتاز.

ويستعد الزمالك لمواجهة الاتحاد السكندري يوم الجمعة 21 أغسطس، على استاد القاهرة الدولي، في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، في مستهل مشوار الفريق بالدوري.

وتنقل المباراة عبر شبكة قنوات أون سبورت، الناقل الحصري لمنافسات الدوري المصري الممتاز.

ويفتقد الزمالك أمام الاتحاد خدمات حسام أشرف ومحمد إبراهيم بسبب الإيقاف لتراكم البطاقات، بالإضافة إلى خوان بيزيرا وأحمد الجفالي لعدم انتظامهما في التحضيرات الخاصة بالموسم الجديد.

وخاض الزمالك 3 مباريات ودية استعدادًا للموسم، أمام البلاستيك وأورانج ومودرن سبورت، حيث حقق الفوز على البلاستيك وأورانج، بينما تعادل مع مودرن سبورت بنتيجة 2-2.

ويستعد الزمالك للمنافسة في الموسم الجديد على عدد من البطولات، أبرزها الدوري المصري الممتاز، وكأس مصر، وكأس عاصمة مصر، وكأس السوبر المصري، إلى جانب دوري أبطال أفريقيا.