رقية السادات لـ"صدى البلد" : بابا أخطأ حينما وثق في الجماعات الإسلامية.. فيديو

كشفت رقية السادات، الابنة الكبرى للرئيس الراحل محمد أنور السادات عن خطأ ارتكبه والدها في حقه .

وأكدت السادات خلال حواره لـ"صدى البلد": والدي أخطأ بنسبة 100 % حينما أعاد الجماعات الدينية إلى المشهد السياسي ، خاصة وأنهم كانوا سبب في اغتياله.

وأشارت الابنة الكبرى للرئيس الراحل محمد أنور السادات إلى أن سماحة الدين أن يغفر لغريمه ، إلا أن غريمة غدر بيه ، ولذلك فإن الذنب على من غدر به ، وكان ذلك من سماحة أخلاق والدي وكان صادق في كل تحركاته وكلامه وتوجيهاته ، كما أن والدي أخطأ إنه صدق هذه الجماعات الدينية والتي قامت باغتياله بعد ذلك.