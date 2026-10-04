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رقية السادات لـ"صدى البلد" : بابا أخطأ حينما وثق في الجماعات الإسلامية.. فيديو
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

رقية السادات لـ"صدى البلد" : بابا أخطأ حينما وثق في الجماعات الإسلامية.. فيديو

رقية السادات، الابنة الكبرى للرئيس الراحل محمد أنور السادات
رقية السادات، الابنة الكبرى للرئيس الراحل محمد أنور السادات
معتز الخصوصي

كشفت رقية السادات، الابنة الكبرى للرئيس الراحل محمد أنور السادات عن خطأ ارتكبه والدها في حقه .

وأكدت السادات خلال حواره لـ"صدى البلد": والدي أخطأ بنسبة 100 % حينما أعاد الجماعات  الدينية إلى المشهد السياسي ، خاصة وأنهم كانوا سبب في اغتياله.

وأشارت  الابنة الكبرى للرئيس الراحل محمد أنور السادات إلى أن سماحة الدين أن يغفر لغريمه ، إلا أن غريمة غدر بيه ، ولذلك فإن الذنب على من غدر به ، وكان ذلك من سماحة أخلاق والدي وكان صادق في كل تحركاته وكلامه وتوجيهاته ، كما أن والدي أخطأ إنه صدق هذه الجماعات الدينية والتي قامت باغتياله بعد ذلك.

رقية السادات محمد أنور السادات الجماعات الدينية المشهد السياسي سماحة الدين

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