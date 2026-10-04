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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

رقية السادات لـ"صدى البلد": والدي قرر التنحي عن الحكم بعد تحرير سيناء.. فيديو

رقية السادات، الابنة الكبرى للرئيس الراحل محمد أنور السادات
رقية السادات، الابنة الكبرى للرئيس الراحل محمد أنور السادات
معتز الخصوصي

كشفت رقية السادات، الابنة الكبرى للرئيس الراحل محمد أنور السادات كواليس قرر تنحي والدها عن الحكم بعد تحرير سيناء.

وأكدت السادات، خلال حوارها لـ"صدى البلد" : "بابا قال خلاص أنا عملت اللي عليا وأرضي رجعت لي في حضني وخلاص بقى وبعدين تطلع بقى الأجيال اللي تحافظ على مصر " ، حيث كان قرر أنه بعد تحرير سيناء أنه سينتحى ويذهب إلى “ميت أبو الكوم ”.

وأشارت الابنة الكبرى للرئيس الراحل محمد أنور السادات، إلى أن والدها حصل على جائزة نوبل للسلام ولم نحصل على "مليم" من الجائزة ، ولكن أخذ الأموال التي حصل عليها من جائزة نوبل للسلام و بنى "ميت أبو الكوم" كلها بالحجر الأبيض ، وقولت له " ايه الفرق يا بابا " ، وقالي لي لأن الطوب الأحمر يمتص المياه ويبرد الناس ، ولكن الطوب الأبيض “ يبقى حنين على الناس”، وهذا هو أنور السادات.

واختتمت: وكان والدي ينوي في آخر احتفال بذكرى حرب 6 أكتوبر والذي تم اغتياله فيه أن ينتحي تماما عن الحكم ، ويعيش في ميت أبو الكوم لأنه لم تكن لديه تطلعات ، وكان والدى بسيط وفلاح يعرف معنى كلمة الرجولة.

رقية السادات تحرير سيناء محمد أنور السادات ميت أبو الكوم الحجر الأبيض

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