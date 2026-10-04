السعودية: مؤتمر ومعرض الحج أوائل نوفمبر بهدف تطوير منظومة الخدمات

مع اقتراب موسم الحج، تنظم وزارة الحج والعمرة بالمملكة العربية السعودية تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، بالتعاون مع برنامج خدمة ضيوف الرحمن، أحد برامج رؤية السعودية 2030، النسخة السادسة من مؤتمر ومعرض الحج.

وذلك خلال الفترة من 8 إلى 11 نوفمبر المقبل في مدينة جدة، بمشاركة أكثر من 520 جهة من مختلف القطاعات الحكومية والخاصة وغير الربحية على المستويين المحلي والدولي، إضافة إلى صناع القرار من القطاع الحكومي والخاص والقطاع الثالث.

ويأتي المؤتمر امتدادًا لما توليه القيادة الرشيدة من عناية بخدمة ضيوف الرحمن، وفي إطار جهود المملكة لتطوير منظومة خدمات الحج والارتقاء بجودتها، وتحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030 وبرنامج خدمة ضيوف الرحمن؛ إذ يمثل محطة رئيسة ضمن الاستعداد المبكر لموسم الحج 1448هـ، حيث يجمع الجهات المعنية بهدف استكمال التعاقدات، ومناقشة الجوانب التشغيلية والتنظيمية، واستعراض الحلول والمبادرات، وبناء الشراكات، ورفع مستوى الجاهزية للموسم.

ويمثل مؤتمر ومعرض الحج منصة عالمية تجمع القيادات وصناع القرار والمختصين من مختلف دول العالم، لاستعراض الحلول والممارسات، وتبادل الخبرات، عبر ثلاثة مسارات، هي البنية التحتية والخدمات التشغيلية، ويشمل (النقل والخدمات اللوجستية، والبنى التحتية وإدارة المرافق، والإسكان والضيافة، والإعاشة والتغذية)، ومسار التمكين والتكامل، ويشمل (الأمن والسلامة، والرعاية الصحية، والإعلام والتواصل، والتقنية والابتكار)، ومسار التنمية المستدامة، ويشمل (القطاع الثالث، وريادة الأعمال، والتدريب والتأهيل والتطوير، وإثراء تجربة ضيوف الرحمن).

ويقام إلى جانب المؤتمر معرض متخصص في منظومة خدمات الحج على مساحة تتجاوز 67 ألف متر مربع، بمشاركة جهات ومقدمي خدمات وحلول من أكثر من 150 دولة، حيث يقوم المعرض على منظومة من المجتمعات المتخصصة التي تجمع القيادات ومكاتب شؤون الحجاج ومقدمي الخدمة، إلى جانب مجتمعات الطيران، والنقل، والضيافة، والصحة، والبنية التحتية، والتقنية، والابتكار، والقوى العاملة، والاستثمار، وتطوير الأعمال.

وتُفعَّل هذه المجتمعات من خلال ملتقيات متخصصة، وجلسات حوارية، وطاولات مستديرة، وورش عمل، واجتماعات أعمال، ومنصات لإطلاق المبادرات والاتفاقيات وعرض الحلول والابتكارات، بما يعزز التكامل بين مختلف مكونات المنظومة، ويدعم بناء الشراكات، ويرتقي بجودة الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن.

وكان مؤتمر ومعرض الحج قد حقق في نسخته السابقة حضورًا واسعًا؛ إذ استقطب أكثر من 204 آلاف زائر، إضافة إلى 270 عارضًا من أكثر من 150 دولة، كما تضمن 134 جلسة وورشة عمل متخصصة، واستفاد من برامجه التدريبية ما يزيد على 2600 متدرب من مختلف دول العالم.

ودعت وزارة الحج والعمرة كافة الجهات والمهتمين والمختصين إلى التسجيل والمشاركة في مؤتمر ومعرض الحج بنسخته السادسة، والاستفادة من برامجه وفعالياته المتنوعة، والاطلاع على تفاصيل المؤتمر وبرامجه ومواعيد فعالياته عبر زيارة الموقع الإلكتروني للمؤتمر، من خلال الرابط: https://hajjconfex.com.