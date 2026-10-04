قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أوكرانيا وألمانيا توقعان اتفاقيات دفاعية تشمل آلاف الصواريخ
سعر الدولار في بنكي الأهلي ومصر... وصل لكام؟
أحمد موسى يكشف أبرز رسائل «إعلان العلمين».. دعم وحدة السودان والصومال وإريتريا ورفض التدخلات الخارجية
مفاجأة لطلاب الطب البيطري.. 5 سنوات دراسة وسنة امتياز براتب بدلًا من المصاريف
ما حكم تقبيل وجه المتوفى بعد تكفينه؟.. أمين الإفتاء يوضح
توتنهام يستهدف مهاجم كلوب بروج لتعزيز هجومه.. ومرموش في الصورة
إعلان العلمين..قادة مصر والسودان وإريتريا والصومال يقررون إنشاء آلية لمتابعة مخرجات القمة التشاورية المقرر عقدها بشكل دوري
دار الإفتاء: إلقاء بقايا الطعام في القمامة حرام شرعًا
أحمد موسى: أزمة سد النهضة كان ممكن تنتهي في 2015 «لو كان عندهم إرادة سياسية»
استقالة وزير النفط الإيراني من منصبه
أحمد موسى: لا يجوز اتخاذ إجراءات تضر بدول المصب لنهر النيل.. ولازم يكون فيه تشاور
استقرار يومي وتراجع أسبوعي.. سعر الجنيه الذهب في مصر الآن
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

السعودية: مؤتمر ومعرض الحج أوائل نوفمبر بهدف تطوير منظومة الخدمات

المملكة العربية السعودية
المملكة العربية السعودية
أ ش أ

مع اقتراب موسم الحج، تنظم وزارة الحج والعمرة بالمملكة العربية السعودية تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، بالتعاون مع برنامج خدمة ضيوف الرحمن، أحد برامج رؤية السعودية 2030، النسخة السادسة من مؤتمر ومعرض الحج.

وذلك خلال الفترة من 8 إلى 11 نوفمبر المقبل في مدينة جدة، بمشاركة أكثر من 520 جهة من مختلف القطاعات الحكومية والخاصة وغير الربحية على المستويين المحلي والدولي، إضافة إلى صناع القرار من القطاع الحكومي والخاص والقطاع الثالث.

ويأتي المؤتمر امتدادًا لما توليه القيادة الرشيدة من عناية بخدمة ضيوف الرحمن، وفي إطار جهود المملكة لتطوير منظومة خدمات الحج والارتقاء بجودتها، وتحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030 وبرنامج خدمة ضيوف الرحمن؛ إذ يمثل محطة رئيسة ضمن الاستعداد المبكر لموسم الحج 1448هـ، حيث يجمع الجهات المعنية بهدف استكمال التعاقدات، ومناقشة الجوانب التشغيلية والتنظيمية، واستعراض الحلول والمبادرات، وبناء الشراكات، ورفع مستوى الجاهزية للموسم.

ويمثل مؤتمر ومعرض الحج منصة عالمية تجمع القيادات وصناع القرار والمختصين من مختلف دول العالم، لاستعراض الحلول والممارسات، وتبادل الخبرات، عبر ثلاثة مسارات، هي البنية التحتية والخدمات التشغيلية، ويشمل (النقل والخدمات اللوجستية، والبنى التحتية وإدارة المرافق، والإسكان والضيافة، والإعاشة والتغذية)، ومسار التمكين والتكامل، ويشمل (الأمن والسلامة، والرعاية الصحية، والإعلام والتواصل، والتقنية والابتكار)، ومسار التنمية المستدامة، ويشمل (القطاع الثالث، وريادة الأعمال، والتدريب والتأهيل والتطوير، وإثراء تجربة ضيوف الرحمن).

ويقام إلى جانب المؤتمر معرض متخصص في منظومة خدمات الحج على مساحة تتجاوز 67 ألف متر مربع، بمشاركة جهات ومقدمي خدمات وحلول من أكثر من 150 دولة، حيث يقوم المعرض على منظومة من المجتمعات المتخصصة التي تجمع القيادات ومكاتب شؤون الحجاج ومقدمي الخدمة، إلى جانب مجتمعات الطيران، والنقل، والضيافة، والصحة، والبنية التحتية، والتقنية، والابتكار، والقوى العاملة، والاستثمار، وتطوير الأعمال.

وتُفعَّل هذه المجتمعات من خلال ملتقيات متخصصة، وجلسات حوارية، وطاولات مستديرة، وورش عمل، واجتماعات أعمال، ومنصات لإطلاق المبادرات والاتفاقيات وعرض الحلول والابتكارات، بما يعزز التكامل بين مختلف مكونات المنظومة، ويدعم بناء الشراكات، ويرتقي بجودة الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن.

وكان مؤتمر ومعرض الحج قد حقق في نسخته السابقة حضورًا واسعًا؛ إذ استقطب أكثر من 204 آلاف زائر، إضافة إلى 270 عارضًا من أكثر من 150 دولة، كما تضمن 134 جلسة وورشة عمل متخصصة، واستفاد من برامجه التدريبية ما يزيد على 2600 متدرب من مختلف دول العالم.

ودعت وزارة الحج والعمرة كافة الجهات والمهتمين والمختصين إلى التسجيل والمشاركة في مؤتمر ومعرض الحج بنسخته السادسة، والاستفادة من برامجه وفعالياته المتنوعة، والاطلاع على تفاصيل المؤتمر وبرامجه ومواعيد فعالياته عبر زيارة الموقع الإلكتروني للمؤتمر، من خلال الرابط: https://hajjconfex.com.

موسم الحج وزارة الحج والعمرة المملكة العربية السعودية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الواقعة المتداولة

غضب بفيس بوك بعد تداول فيديو لتلميذ يتعرّض للضرب المبرح على قدميه | والتعليم تحقق

سعر الذهب

700 جنيه.. تراجع مستمر يضرب سعر الجنيه الذهب وعيار 21 يخالف التوقعات

اجازة 6 اكتوبر2026

3 أيام عطلة.. إجازة 6 أكتوبر للحكومة والخاص والبنوك

التوقيت الشتوي

رجع ساعتك 60 دقيقة .. موعد تطبيق التوقيت الشتوي 2026 في مصر

الشناوي وشوبير

عموتة يفاجئ الشناوي وشوبير.. قرار جديد بشأن حراسة مرمى الأهلي

الأهلي

3 غيابات في الأهلي أمام بترول أسيوط في كأس عاصمة مصر

التلميذ المعتدى عليه

بعد واقعة ضرب التلميذ|التعليم: نواصل فحص الفيديو المتداول لمعرفة ملابساته واتخاذ اللازم

الجلطات

قبل فوات الأوان.. جمال شعبان يوجه 10 وصايا لحماية نفسك من الجلطات

ترشيحاتنا

حمزة العيلي

حمزة العيلي يبدأ تصوير مسلسل بين الشك واليقين نهاية الأسبوع فى المنيا.. خاص

عمرو عابدين

السبت.. تكريم عمرو عابدين في مهرجان بردية السينمائي دورة خالد صالح

الفنانة لبني ونس

لبنى ونس لـ صدى البلد: أجسد شخصية والدة أحمد مكي في فرصة سعيدة| فيديو

بالصور

القوات المسلحة توقع عقد اتفاق وبروتوكول تعاون مع عدد من الجهات المعنية بالدولة

القوات المسلحة توقع عقد اتفاق وبروتوكول تعاون مع عدد من الجهات المعنية بالدولة
القوات المسلحة توقع عقد اتفاق وبروتوكول تعاون مع عدد من الجهات المعنية بالدولة
القوات المسلحة توقع عقد اتفاق وبروتوكول تعاون مع عدد من الجهات المعنية بالدولة

القوات المسلحة تنظم معرضا فنيا لإبداعات المحاربين القدماء

القوات المسلحة تنظم معرضا فنيا لإبداعات المحاربين القدماء
القوات المسلحة تنظم معرضا فنيا لإبداعات المحاربين القدماء
القوات المسلحة تنظم معرضا فنيا لإبداعات المحاربين القدماء

الخطة الشاملة وتصفية الثغرة والخداع الاستراتيجي.. وثائق نادرة تكشف أسرار حرب أكتوبر| شاهد

حرب 6 أكتوبر
حرب 6 أكتوبر
حرب 6 أكتوبر

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الكاجو؟

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الكاجو؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول الكاجو؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول الكاجو؟

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أيمن فرج

د. أيمن فرج يكتب: من العلمين إلى الأسواق الأفريقية.. هل تستطيع مصر أن تتحول إلى مركز للتكامل الاقتصادي؟

د. مجدي بدران

د. مجدى بدران يكتب: السمع والمخ والقلب.. ثلاثية متشابكة لصحة الإنسان

الكاتب الصحفي محمد صبيح

محمد صبيح يكتب: من السينما إلى الوعي الجمعي.. رحلة في وجدان المجتمعات

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: منتدى مصر.. حين يصبح المواطن شريكًا في صناعة المستقبل

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: منتدى مصر

المزيد