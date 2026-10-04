قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
سعر الدولار يتراجع في جميع البنوك اليوم.. وصل كام؟
قطر تتسلم علم المجلس الأولمبي الآسيوي لاستضافة دورة الألعاب الآسيوية 21
النقل: الجامعة الدولية لهندسة وتكنولوجيا النقل ستكون مركزا إقليميا للتعليم والتدريب والبحث التطبيقي
تأجيل أولى جلسات محاكمة 5 متهمين بقضية خلية أكتوبر الإرهابية
هبوط سعري غير مسبوق.. الركود يضرب سوق العقارات الفاخرة في لندن
مناطق الكثافات الطلابية أولوية.. محافظ القاهرة يوجه بإعداد حصر شامل بقطع الأراضي المتاحة لإنشاء المدارس
الأرصاد: طقس الغد مائل للحرارة نهارا معتدل ليلا والعظمى بالقاهرة 29
نجم الأهلي: حذرت حسام حسن من خطورة السوشيال على علاقته بـ محمد صلاح
السعودية: مؤتمر ومعرض الحج أوائل نوفمبر بهدف تطوير منظومة الخدمات
القبض على فتاة سرقت هاتف محمول من سيدة بالإسكندرية
متى تسحب شركة الكهرباء العداد ؟ في 8 حالات وهذه خطوات تغييره
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ جنوب سيناء: التواصل المباشر مع المواطنين يمثل أحد محاور العمل التنفيذي

محافظ جنوب سيناء
محافظ جنوب سيناء
أ ش أ

أكد محافظ جنوب سيناء الدكتور إسماعيل كمال ، أن التواصل المباشر مع المواطنين يمثل أحد المحاور الرئيسية للعمل التنفيذي، موضحا مواصلة اللقاءات الدورية والاستماع إلى المواطنين، ومتابعة تنفيذ ما يتم التوجيه به بشأن مطالبهم، بما يضمن سرعة الاستجابة وتحقيق نتائج ملموسة على أرض الواقع.

جاء ذلك خلال رئاسة المحافظ اليوم اللقاء الدوري للمواطنين، بقاعة المجلس التنفيذي بديوان عام المحافظة بمدينة طور سيناء وضمن توجيهات القيادة السياسية بتعزيز قنوات التواصل المباشر مع المواطنين، والاستماع إلى مطالبهم وشكاواهم، والعمل على سرعة بحثها وإيجاد الحلول المناسبة لها بما يسهم في تحسين مستوى الخدمات المقدمة وتيسير حصول المواطنين على حقوقهم في إطار القانون.

وبحث اللقاء مطالب المواطنين ومشكلاتهم واتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها، كلٌّ في نطاق اختصاصه، كما تناول اللقاء عددًا من طلبات المواطنين، من بينها بحث حالة طفل يحتاج إلى زراعة قوقعة بالأذن، لمساعدته على استعادة وتحسين القدرة على السمع، حيث جرى التنسيق مع هيئة الرعاية الصحية لإجراء العملية للطفل بالمجان، ضمن منظومة الرعاية الصحية بالمحافظة، رغم تجاوز التكلفة الفعلية للعملية خارج المنظومة الصحية مليون جنيه.

كما ناقش اللقاء عددًا من إجراءات التراخيص، وطلبات خاصة ببرنامج تكافل وكرامة، وموضوعات إدارية بقطاع التربية والتعليم، فضلًا عن عدد من المطالب الأخرى التي جرى بحثها مع الجهات المختصة للعمل على إيجاد الحلول المناسبة لها.

ووجّه المحافظ الجهات المعنية بسرعة فحص طلبات المواطنين والتعامل معها بجدية، كلٌّ في نطاق اختصاصه، مع التنسيق فيما بينها لإزالة أي معوقات أمام إنجاز الطلبات، ومتابعة ما يتم اتخاذه من إجراءات حتى الوصول إلى حلول فعلية، مع إفادة المواطنين بموقف طلباتهم.

محافظ جنوب سيناء الدكتور إسماعيل كمال مدينة طور سيناء

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الواقعة المتداولة

غضب بفيس بوك بعد تداول فيديو لتلميذ يتعرّض للضرب المبرح على قدميه | والتعليم تحقق

وزير التربية والتعليم

بالإضافة للمصروفات|إلزام طلاب الإعدادية بدفع 158 جنيهاً للامتحانات وخاماتها و100 لطباعة الشهادة

البنزين

أسعار البنزين والسولار .. شعبة المواد البترولية تكشف مفاجأة جديدة

الدواجن

الدواجن تواصل الصعود بالأسواق.. كم وصل سعر الكيلو بعد الارتفاع الأخير؟

سعر الذهب

700 جنيه.. تراجع مستمر يضرب سعر الجنيه الذهب وعيار 21 يخالف التوقعات

التوقيت الشتوي

رجع ساعتك 60 دقيقة .. موعد تطبيق التوقيت الشتوي 2026 في مصر

منتخب مصر

موعد والقنوات الناقلة لمباراة مصر وجنوب إفريقيا الودية اليوم

التلميذ المعتدى عليه

بعد واقعة ضرب التلميذ|التعليم: نواصل فحص الفيديو المتداول لمعرفة ملابساته واتخاذ اللازم

ترشيحاتنا

سوق السيارات الأمريكية

السيارات الآسيوية تعزز حصتها في السوق الأمريكية والصين تقترب من المنافسة

بورصة قطر

انخفاض مؤشر بورصة قطر في ختام تعاملات اليوم

المهندس أحمد عمران

نائب وزيرة الإسكان يتفقد مشروع مأخذ وخطوط نقل مياه النيل للعاصمة الجديدة

بالصور

القوات المسلحة توقع عقد اتفاق وبروتوكول تعاون مع عدد من الجهات المعنية بالدولة

القوات المسلحة توقع عقد اتفاق وبروتوكول تعاون مع عدد من الجهات المعنية بالدولة
القوات المسلحة توقع عقد اتفاق وبروتوكول تعاون مع عدد من الجهات المعنية بالدولة
القوات المسلحة توقع عقد اتفاق وبروتوكول تعاون مع عدد من الجهات المعنية بالدولة

القوات المسلحة تنظم معرضا فنيا لإبداعات المحاربين القدماء

القوات المسلحة تنظم معرضا فنيا لإبداعات المحاربين القدماء
القوات المسلحة تنظم معرضا فنيا لإبداعات المحاربين القدماء
القوات المسلحة تنظم معرضا فنيا لإبداعات المحاربين القدماء

الخطة الشاملة وتصفية الثغرة والخداع الاستراتيجي.. وثائق نادرة تكشف أسرار حرب أكتوبر| شاهد

حرب 6 أكتوبر
حرب 6 أكتوبر
حرب 6 أكتوبر

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الكاجو؟

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الكاجو؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول الكاجو؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول الكاجو؟

فيديو

اللواء فؤاد نصار

اللواء فؤاد نصار.. عين مصر التي سبقت حرب أكتوبر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتب الصحفي محمد صبيح

محمد صبيح يكتب: من السينما إلى الوعي الجمعي.. رحلة في وجدان المجتمعات

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: منتدى مصر.. حين يصبح المواطن شريكًا في صناعة المستقبل

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: منتدى مصر

احمد عبد القوى

أحمد عبد القوى يكتب: الحلم الذي عبر الشارع

السيسي

عادل نصار يكتب: رسائل واضحة في توقيت شديد الحساسية

المزيد