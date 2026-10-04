محافظ جنوب سيناء: التواصل المباشر مع المواطنين يمثل أحد محاور العمل التنفيذي

أكد محافظ جنوب سيناء الدكتور إسماعيل كمال ، أن التواصل المباشر مع المواطنين يمثل أحد المحاور الرئيسية للعمل التنفيذي، موضحا مواصلة اللقاءات الدورية والاستماع إلى المواطنين، ومتابعة تنفيذ ما يتم التوجيه به بشأن مطالبهم، بما يضمن سرعة الاستجابة وتحقيق نتائج ملموسة على أرض الواقع.
جاء ذلك خلال رئاسة المحافظ اليوم اللقاء الدوري للمواطنين، بقاعة المجلس التنفيذي بديوان عام المحافظة بمدينة طور سيناء وضمن توجيهات القيادة السياسية بتعزيز قنوات التواصل المباشر مع المواطنين، والاستماع إلى مطالبهم وشكاواهم، والعمل على سرعة بحثها وإيجاد الحلول المناسبة لها بما يسهم في تحسين مستوى الخدمات المقدمة وتيسير حصول المواطنين على حقوقهم في إطار القانون.
وبحث اللقاء مطالب المواطنين ومشكلاتهم واتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها، كلٌّ في نطاق اختصاصه، كما تناول اللقاء عددًا من طلبات المواطنين، من بينها بحث حالة طفل يحتاج إلى زراعة قوقعة بالأذن، لمساعدته على استعادة وتحسين القدرة على السمع، حيث جرى التنسيق مع هيئة الرعاية الصحية لإجراء العملية للطفل بالمجان، ضمن منظومة الرعاية الصحية بالمحافظة، رغم تجاوز التكلفة الفعلية للعملية خارج المنظومة الصحية مليون جنيه.
كما ناقش اللقاء عددًا من إجراءات التراخيص، وطلبات خاصة ببرنامج تكافل وكرامة، وموضوعات إدارية بقطاع التربية والتعليم، فضلًا عن عدد من المطالب الأخرى التي جرى بحثها مع الجهات المختصة للعمل على إيجاد الحلول المناسبة لها.
ووجّه المحافظ الجهات المعنية بسرعة فحص طلبات المواطنين والتعامل معها بجدية، كلٌّ في نطاق اختصاصه، مع التنسيق فيما بينها لإزالة أي معوقات أمام إنجاز الطلبات، ومتابعة ما يتم اتخاذه من إجراءات حتى الوصول إلى حلول فعلية، مع إفادة المواطنين بموقف طلباتهم.