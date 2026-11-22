تحدث عمرو الحديدي، نجم الكرة المصرية السابق، عن المواجهة المرتقبة بين الأهلي وبيراميدز في الدوري المصري، مشيرًا إلى تطور المنافسة على لقب البطولة، ومؤكدًا أهمية التركيز خلال اللقاء، خاصة في ظل خطورة الكرات الثابتة التي يمتلكها الفريق المنافس.

عمرو الحديدي يتحدث عن المنافسة في الدوري المصري

وقال الحديدي، في تصريحات مع كريم رمزي عبر إذاعة «ميجا إف إم»، إن المنافسة في الدوري المصري لم تعد مقتصرة على الأهلي والزمالك فقط، في ظل ظهور فرق أخرى قادرة على الدخول بقوة في سباق المنافسة، مثل بيراميدز وزد وسيراميكا كليوباترا.

وأضاف أن الحسين عموتة لم يقدم حتى الآن نصف المطلوب منه مع الأهلي، مشددًا على ضرورة الحذر من الكرات الثابتة التي تمثل أحد الأسلحة المهمة لفريق بيراميدز، مع أهمية رفع معدلات التركيز لدى لاعبي الأهلي خلال المباراة.

بن جديدة يثير إعجاب عمرو الحديدي

وعن المغربي سفيان بن جديدة، أبدى نجم الكرة المصرية السابق رغبته في مشاركته أساسيًا أمام بيراميدز، قائلًا إنه يتمنى أن يبدأ اللاعب اللقاء في التشكيل الأساسي، موضحًا أن لمساته تشير إلى امتلاكه إمكانات مميزة قد تجعله يقدم الكثير للفريق.

وأشار الحديدي إلى أن تعامل جماهير الأهلي مع بن جديدة باعتباره سفيان رحيمي قد يضع اللاعب تحت ضغط كبير، مؤكدًا أن المقارنة بينهما ليست في صالح اللاعب بالضرورة، رغم امتلاكه خامات جيدة وإمكانات تستحق المتابعة